رقم قياسي في النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني

احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية أمس بفعاليات النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني تحت شعار ((الإمارات تجمعنا))، بحضور رقم قياسي من المشاركين بلغ 77.230 مشاركاً من جميع فئات المجتمع وفقاً للموقع الرسمي لليوم الرياضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمبادرة متجاوزاً النسخة الماضية من الحدث الذي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألفاً.

أقيمت الفعالية الرئيسية التي نظمتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، بمشاركة مجتمعية واسعة تصدرت فيها المدارس المشهد بعدد 5000 طالب وطالبة؛ طبقوا مبادئ التنافس الشريف في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وبدأت الفعالية بمسيرة رياضية تقدمها كل من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء نادي شباب الأهلي، وعدد من الرياضيين والشخصيات العامة وطلاب المدارس بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ليفتتح عقب ذلك برنامج الفعاليات الذي تضمن مباريات تنافسية متنوعة لرياضات الكرة الطائرة وكرة القدم والريشة الطائرة، إلى جانب إجراء عدد من التدريبات الخاصة باللياقة البدنية التي أشرف عليها متخصصون من الجهات المشاركة في الحدث المجتمعي البارز.

وشهدت النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني جملة من الأحداث الرياضية بمختلف أنحاء الدولة تنوعت خلالها الأنشطة والمبادرات والبرامج، بمشاركة جميع المراحل العمرية، إذ بلغت نسبة فئة الرجال 23 % من العدد الإجمالي للمشاركين، و20 % من موظفي الجهات والمؤسسات المختلفة، و16 % للسيدات، وبلغت نسبة الأطفال المشاركة 21 %، فيما بلغت نسبة مشاركة أصحاب الهمم 10 % من العدد الإجمالي، و9 % لكبار السن.

وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية على أهمية الحدث في تجسيد القيم والمبادئ الخاصة بالحركة الأولمبية ضمن ممارسات رياضية وأحداث كبرى؛ تتميز بالمشاركة المجتمعية سواءً من كبار السن أو الأسر وكذلك الفئة الخاصة بأصحاب الهمم، الأمر الذي أسهم في تضاعف عدد الفعاليات الرياضية مع انطلاق النسخة التاسعة وسعي جميع الجهات إلى تنظيم المزيد من الأنشطة المصاحبة، وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الذي شهد إقبالاً كبيراً مع البداية الفعلية للحدث.

وثمّن فارس المطوع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه بأن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، لتصبح نهجاً أساسياً ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع دولة الإمارات.

وتقدم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالشكر والتقدير إلى نادي شباب الأهلي على حسن الاستضافة والتنظيم لفعاليات اليوم الرياضي الوطني، والتنسيق كذلك مع فرق عمل اللجنة الأولمبية لخروج الفعالية الرئيسية بالصورة المنشودة.

وأشاد عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بزيادة نسبة الفعاليات مقارنة بالنسخة السابقة التي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألف مشارك، بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بممارسة الرياضة وتفاعل جميع الفئات مع مبادرة اليوم الرياضي والشمولية التي نجح الحدث في تحقيقها، باستهدافه المؤسسات والجهات والهيئات والأفراد في سلسلة من النشاطات التي لم تتوقف على مدار اليوم في جميع أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي ترجم رسالة المبادرة وعنوانها المتمثل في ((الإمارات تجمعنا)).

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