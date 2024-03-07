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حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي يحفّز الطاقة الإيجابية للمجتمع

3/7/2024 7:27:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات، لأن الحدث الرياضي يُحفز على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.

وقال معاليه: إن القيادة الرشيدة تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة.

وأشار معالي رئيس اتحاد الكرة، إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخلق ثقافة مهمة تعزز الصحة العامة، مؤكداً أن المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة، تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه الإمارات في جميع المجالات، وقال: ستبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها، فالإمارات تجمعنا دائماً على الخير والمحبة، لأنها تصنع الأمل، وتشحذ الهمم، فهي واحة آمنة للتعايش والتسامح، وهي عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها.

أنشطة

من ناحية أخرى أقام اتحاد الكرة في مقره بدبي، أمس، فعاليات رياضية متنوعة، احتفالاً باليوم الرياضي الوطني، وتضمنت مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية المتنوعة، بدأت بتحدي المشي، واختتمت بإقامة مباريات كرة قدم بين موظفي أقسام وإدارات اتحاد الكرة، والتي تميزت منافساتها بالروح الرياضية العالية.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن فعالية اليوم الرياضي الوطني، مناسبة مهمة، تُشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ، مشيراً إلى حرص اتحاد الكرة على المشاركة في الحدث المهم، الذي يُعزز الهوية الوطنية، ويجسد توجيهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة بكل أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية.

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