«دبي الرياضي» وأكاديمية يوفنتوس يطلقان دورة تأهيل مدربي كرة القدم في الإمارات

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق دورة تأهيل مدربي كرة القدم بالتعاون مع أكاديمية نادي يوفنتوس التي ستتولى استقدام المحاضرين من الكوادر التدريبية لنادي يوفنتوس لتطوير الكوادر التدريبية العاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مع نجم الكرة الإيطالية ونادي يوفنتوس السابق جورجيو كيليني، بحضور عدد من لاعبي أكاديمية يوفنتوس في دبي، وتم خلال اللقاء بحث برنامج الدورة الأولى من نوعها التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس خارج أوروبا، وتوفير سبل النجاح لها لتحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية والتدريبية العاملة في الدولة.

وعبر سعيد حارب عن تقديره للعمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية يوفنتوس في استقطاب وتطوير الموهوبين وتنمية قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية وهي الجهود التي أسفرت عن فوز فريق أكاديمية يوفنتوس في دبي بالبطولة العالمية كما أكد أن يوفنتوس يعد من الأندية المرموقة ذات الإرث الكبير والتي تتمتع بشعبية واسعة واحترام كبير في جميع القارات. وبدوره عبر أسطورة نادي يوفنتوس لكرة القدم، جورجيو كيليني عن سعادته بالتواجد في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي .

وقدم النجم الضيف شرحاً عن الدورة التدريبية الأولى لأكاديمية يوفنتوس المخصصة للمدربين من خارج أوروبا، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2024، التي توفر فرصة فريدة للمدربين في دولة الإمارات لفهم منهجية أكاديمية يوفنتوس. وتتضمن الدورة التي تستمر 3 أيام محاضرات نظرية بالإضافة إلى ملاحظات ميدانية.

واصطحب سعيد حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ومختبر الابتكار، وجهاز (نبض الموارد البشرية)، وأهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

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