كأس منصور بن زايد لكرة القدم تنطلق الاثنين

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق يوم الاثنين المقبل بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تقام في نسختها الحادية عشرة على ملاعب فندق قصر الإمارات، وتستمر حتى 28 مارس الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل النسخة الجديدة التي ينظمها ديوان الرئاسة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق قصر الإمارات بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية ناصر خميس الظاهري، ممثل شركة رويال جت، ومحمد حمدان الزعابي، ممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر، وعيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقاً للمرة الأولى بعد قرار اللجنة المنظمة زيادة عدد الفرق في نسخة العام الحالي، إذ كانت تشهد مشاركة 12 فريقاً في الأعوام السابقة، ورصدت اللجنة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب هداف البطولة، إضافة عن رصدها لجوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة بالجماهير ((فان زون)) بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.

قرعة

وأجرت اللجنة المنظمة قرعة البطولة، إذ استقرت على إقامة الدور الأول من 4 مجموعات، وأسفرت القرعة عن وقوع حامل لقب النسختين الماضيتين، مدارس الإمارات الوطنية، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق مكتب البعثات الدراسية، مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للمناصحة ونادي سيتي غولف. في حين حل كل من مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومركز جامع الشيخ زايد الكبير ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة.

وشهدت المجموعة الرابعة تواجد مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون التنموية وأسر الشهداء وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وهيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد خلال مرحلة المجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ومرحلة خروج المغلوب، وقررت اللجنة الفنية الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حالة التعادل في هذا الدور، أما في الدورين نصف النهائي والنهائي فستمتد المباريات إلى وقت إضافي في حال التعادل.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وبرعاية تسويقية من شركة رويال جت وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وشركة مركاتور للسياحة والسفر، وستدار المباريات من قبل حكام دوليين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما أن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة حكام من دول الخليج العربي.

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