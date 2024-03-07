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شرطة دبي و«دبي البحري».. تعاون استراتيجي يفتح أبواب النجاح

3/7/2024 7:27:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين الطرفين، والذي أثمر في التطور المستمر للرياضات البحرية، منذ تأسيس النادي عام 1988.

وقّع المذكرة من جانب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين.

وعلى ضوء المذكرة، تقدم القيادة العامة لشرطة دبي الإسناد البحري بالأفراد والوسائل، وتأمين مسرح الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وكذلك الاتصالات بين الوحدات، وتبادل الخبرات وورش العمل، فيما يقدم النادي كل ما من شأنه دعم الفرق الرياضية لشرطة دبي في البطولات والمسابقات الرياضية.

ووجّه محمد عبد الله حارب شكر وتقدير مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المستمر، إلى القيادة العامة لشرطة دبي، لدعمها المتواصل، ودورها الكبير والمؤثر في إنجاح جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والمجتمعية التي ينظمها النادي خلال الموسم الرياضي.

كما تقدم حارب بالشكر الجزيل إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على اهتمامه المتواصل ودعمه الكبير، موجهاً الشكر كذلك إلى مختلف الإدارات العاملة في القيادة، والتي ظلت تشكل الداعم الأساسي والشريك الاستراتيجي في إنجاح كافة فعاليات دبي البحري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي والرياضات البحرية بشكل خاص، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، خاصة في المجال الرياضي.

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