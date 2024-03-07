البطولة الدولية للبولو تختتم اليوم

يشهد ملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اليوم المباراة النهائية للبطولة الدولية للبولو بين فريقي غنتوت بولو وأبوظبي بولو.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو بفوزه أمس على فريق الإمارات بولو 9 – 5، بعد مباراة قوية تبادلا خلالها الأفضلية على مدى أشواطها حتى نجح فريق أبوظبي بولو بحسم النتيجة في الشوط الخامس.

وشهدت المباراة الثانية فوز فريق الحبتور بولو على فريق غنتوت بولو 11 - 2 إلا أنه لم يكن كافياً لمنحه فرصة بلوغ النهائي، بعدما حسم فريق غنتوت بولو التأهل مسبقاً بفوزين في الدور التمهيدي على فريقي أبوظبي بولو والإمارات بولو. وأكد خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وحققت كل أهدافها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز