سعيد الشامسي يحلق بكأس المدربين في ختام موسم «دبي الدولية للقدرة»

حلق الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي، من إسطبلات العاصفة، بكأس المدربين للقدرة في ختام موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي نظمه نادي دبي للفروسية لمسافة 119 كلم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتوج الشامسي باللقب عن جدارة واستحقاق بعد صدارته لمعظم مراحل السباق على صهوة الفرس ((جلما)) لإسطبلات العاصفة، مسجلاً زمناً قدره 4.33.41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي على صهوة الجواد ((اتش سي بوترو رافيك)) لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 4.33.43 ساعات، فيما حل ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية الفارس هزاع محمد عبدالله المعمري على صهوة الجواد ((براكة)) لإسطبلات الأريام.

واحتل المركز الرابع الفارس إبراهيم محمد حسن الحمادي على صهوة الجواد ((الطاير)) لإسطبلات العاصفة 7 مسجلاً زمناً قدره 4.33.45 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس الهندي رافيندرا سينغ على صهوة الفرس ((توفي ديل ما)) لإسطبلات ربدان، مسجلاً زمناً قدره 4.34.25 ساعات.

تتويج

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين.

وتوجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير من سموهما. كما تقدم العظب بخالص الشكر والتقدير لملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان وجميع شركاء النجاح في موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة وعلى رأسهم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية.

نجاح

وأشار العظب إلى أن مدينة دبي الدولية للقدرة أسدلت الستار على موسم ناجح للسباقات عبر كأس المدربين للقدرة بعد لحظات مليئة بالفرح والتشويق والإثارة عشناها على مدار الموسم، مبدياً سعادته بالمشاركة المميزة من ضيوف الدولة والعديد من ملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان في مختلف السباقات الماضية.

وأوضح العظب أن المنافسات لم تخل من وجود لحظات صعبة، حيث حرصت اللجنة المنظمة دائماً على تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع المدربين وكل العاملين في الإسطبلات الذي يعتبرون شركاء العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء التحضيرات للاستحقاقات الخارجية أبرزها مشاركة فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة في فرنسا وبطولة العالم للخيول الصغيرة إلى جانب مشاركة الإسطبلات الرئيسية الكبيرة في السباقات الأوروبية في إطار تحضيراتها للموسم المقبل.

وأعرب البطل سعيد أحمد الشامسي عن سعادته بانتزاع المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم في مسك ختام مشاركاته بمدينة دبي الدولية للقدرة رغم إحرازه المركزين الثاني والثالث في عدد من السباقات خلال الفترة الماضية، وأضاف الشامسي أن كأس المدربين يعد من السباقات التي يسعى بعض المدربين إلى وضع بصمتهم عبرها بجانب ظهور مدربين جدد في ساحة المنافسة في ظل عدم مشاركة الإسطبلات الرئيسية الكبيرة في السباق.

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