ختام «كرنفال سباقات دبي» اليوم في «ميدان» العالمي

تختتم اليوم أمسيات ((كرنفال سباقات دبي)) الذي سيقام على مضمار ((ميدان)) العالمي برعاية ((إعمار)) وتتضمن 9 أشواط مثيرة وهي تسبق آخر سباقات المضمار العالمي لهذا الموسم، كأس دبي العالمي الذي ينطلق في الـ 30 من الشهر الجاري.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول ((مزرعة الروية)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها ((هيروس دي لاغارد)) لناصر محمد ناصر الحشار، ((إيه إف مقام)) لخالد خليفة النابودة، ((اكليل عذبة)) لـ ((عذبة للسباقات)).

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني ((ذا أويسيس)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 13 خيلا أبرزها ((سيكورسكي)) لسعيد سلطان الرحومي، ((ميزوتينتو)) لـ ((نقابة إنيتفورذاصن))، ((مهيبة)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

ويتنافس في الشوط الثالث ((ذا فالي)) لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 16 خيلا أبرزها ((بوستر بينت)) لـ ((سوتد آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينج تيم))، ((إمبريال إمبير)) لـ ((تتش جولد للسباقات))، ((ليزر جايدد)) لـ ((فيكتورياس)).

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع ((مرسى دبي)) لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 15 خيلا أبرزها ((ديستراكتيف)) لـ ((ستيوارت ميزون))، ((غنص آند غلوري)) لفترياني هاي.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس ((وسط مدينة دبي)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 15 خيلا أبرزها ((كينج أوف تايم)) لـ ((الربع للسباقات))، ((نبراس آنجل)) لسعيد حميد الطاير.

الشوط السادس

ويتنافس في الشوط السادس ((دبي هيلز استيت)) لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 14 خيلا أبرزها ((جوست أوف ذات مامبو)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، ((آرابيان تيل)) لعائلة شبرا.

الشوط السابع

ويشهد الشوط السابع ((خور دبي)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها ((شندغة)) لأحمد غليطة المهيري، ((فاتك)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

ويشارك في الشوط الثامن ((إعمار الجنوب)) لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 14 خيلا أبرزها ((تريبل فنتشر)) لحمدان بن حرمش، ((الرائد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط التاسع

ويتنافس في الشوط التاسع ((المرابع العربية)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 16 خيلا أبرزها ((وايلد تايجر)) لجودلفين، ((ماونت تامبورا)) لناصر عسكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز