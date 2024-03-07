23 رقماً قياسياً في «دولية فزاع لرفعات القوة»

أحرز منتخب الصين لقب ((النسخة 13)) لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي اختتمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وحصد ((التنين)) 31 ميدالية بواقع 22 ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات، بينما شهدت البطولة تحطيم 23 رقماً قياسياً 6 أرقام عالمية و8 أوروبية و4 على مستوى الأمريكتين و5 آسيوية.

وجاء منتخب إيران ((وصيفاً)) بـ 11 ميدالية ((5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين))، فيما حل المنتخب الأوزبكي ((ثالثا)) بـ 8 ميداليات ((3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات)). وفاز المنتخب الصيني في اليوم الختامي بذهبية ((الفرق مختلط))، بينما جاء المنتخب البرازيلي ((وصيفاً)) وكازاخستان في المرتبة الثالثة. وفاز المنتخب الصيني أيضاً بلقب أفضل رفعة للفردي بواقع 13 ذهبية وفضية وبرونزية تلاه المنتخب الإيراني في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات ومثلها برونزيات، بينما كان المركز الثالث من نصيب البرازيل بذهبية و4 فضيات وبرونزية. وكرر ((التنين)) المشهد نفسه في المجموع العام للفردي محلقاً بالصدارة بواقع 9 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات تلاه ((الأوزبكي)) بـ 3 ذهبيات وإيران ثالثاً بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

حرص

من ناحيته وجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد سموه دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق سواء في المشاركة في البطولات العالمية أم تنظيمها ومجلس دبي الرياضي لمتابعته لكل تفاصيل البطولة.

كما وجه العصيمي الشكر إلى المؤسسات والشركات الراعية التي ظلت تتفاعل مع نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق العمل المختلفة والمتطوعين وأجهزة الإعلام المختلفة وقناة دبي الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا النجاح الكبير للنسخة 13 والتي هي ثمرة عمل الجميع وخصوصاً أنها أقيمت ضمن احتفالية النادي بمرور 15 عاماً على انطلاقة بطولات فزاع.

وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به ((أصحاب الهمم)) من القيادة الرشيدة كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات المطلوبة.

وأشار العصيمي إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات بدبي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية ((القيادة الرشيدة)) في الدمج الكامل وتمكين ((أصحاب الهمم)) من خلال الرياضة التنافسية.

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