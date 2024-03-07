أحمد بن محمد يطلق النسخة الأولى لـ«الألعاب المدرسية»

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عبر حسابه على منصة «X»، إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل.

وقال سموه: «بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني، نعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل، تقود اللجنة الأولمبية الوطنية مبادرات ومشاريع نوعية في مجال اكتشاف المواهب وحريصون على غرس الثقافة الرياضية لدى الأجيال الناشئة، وبما يسهم في رسم مستقبل مبشر لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية».

واستقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نيكولاس نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، وذلك في أبراج الإمارات في دبي.

واستعرض الجانبان، تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم، وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.

واستعرض اللقاء، النهضة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات، في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز، وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس، والجمهورية الفرنسية الصديقة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33، والمقرر انطلاقها في 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، والألعاب البارالمبية، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات الجارية في باريس لإقامة الأولمبياد، والذي تستضيفها العاصمة الفرنسية للمرة الثالثة، بعد أن استضافته في العامين 1900، و1924.

بدوره، أعرب السفير الفرنسي، عن تقديره للنهضة الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وما تتبناه من نهج تنموي رائد، يقوم على استشراف المستقبل، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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