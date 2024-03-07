محمد الشرقي يلتقي رئيس «دولي الرياضات البحرية» ويشيد بنجاح «الفجيرة إكس كات»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور رافييل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، يرافقه توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ورحب سموه بالضيوف، مشيداً بجهود الاتحاد في تطوير مجال الرياضات البحرية على مستوى العالم.

وأكد سموه، اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع الرياضة بكافة أنواعها، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهميتها في تنمية المجتمع، ودور التعاون بين الاتحادات الدولية والمؤسسات الرياضية في دعم محاور التحول التنموي لإمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة المستويات.

وأشار سموه، إلى النجاح الذي تحققه منافسات الرياضات البحرية والسباقات الدولية التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع الاتحاد، ومنها بطولة العالم للزوارق السريعة (جائزة الفجيرة الكبرى لـ إكس كات)، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود في قطاع تدريب الشباب والناشئة وتفعيل البرامج التي تطور مهاراتهم وتعزز اهتماماتهم في هذا المجال.

وتقدم الدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل ومتابعة سموه لإنجازات الاتحاد في مختلف دول العالم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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