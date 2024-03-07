«بشرة خير»

تباشير الخير هلت مع اقتراب شهر الخير بعد الإعلان عن رؤية القيادة الحكيمة، فقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي - دبي، تصاميم الاستاد الجديد لنادي شباب الأهلي - دبي في منطقة الروية الثالثة، والاستاد الجديد لنادي الوصل في منطقة الجداف، وهي خطوة كبيرة تهدف منها الإمارة، كما عودتنا، جذب أنظار العالم في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة، وهذه البشرى عيدية مبكرة للرياضيين ، فقد كنا نحتاج إلى ملاعب ومنشآت رياضية جديدة تتزامن مع تطور بقية الملاعب بالدولة والمنطقة، وهذا القرار ليس إلا دليلاً على أهمية دور الرياضة المستقبلي وفق منظور حكيم يقوده رياضي، وفارس وبطل.

ويتميز الاستادان بتصاميم عصرية حديثة نستطيع عبرها استضافة أكبر البطولات برغم استضافتنا من قبل مونديال الشباب وكأس الأمم الآسيوية وغيرها من الأحداث والمناسبات، ولكن مع هذا القرار والتطورات يمكننا أن نفكر باستضافة أحداث أكبر، فمثل هذه المشاريع تعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا بشأن تطوير وتكريس التميز للقطاع الرياضي في دبي.

هذه الخطوة المهمة تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع بهدف تعزيز مكانة دبي على الخارطة الرياضية الدولية، كما يعكس المشروع أهمية الرياضة، فقد عرفت دبي أحدث الملاعب منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واليوم تتجدد الأفكار بحرص القيادة على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارسة الرياضة، وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى، فهنيئاً لنا بهذه القيادة التي تؤمن بأهمية دور الرياضة كرافد من روافد التطور والتغيير. والله من وراء القصد