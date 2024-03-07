«وقف الأم».. استدامة للخير في الإمارات

جاءت حملة ((وقف الأم)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم أمهات العالم وتقدير دورهن في تربية الأجيال لمستقبل مستدام، حيث تمثل الحملة صدقة جارية للأم التي قال عنها الشاعر حافظ إبراهيم:

((الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق))، فالأم تسهر من أجل أبنائها دون انتظار الرد، وتعطي بلا حساب، لذلك فإن ((وقف الأم))، هو خارطة طريق وقدوة لنا حتى تتكاتف أيادي الدولة في هذا العطاء الذي يمنحها شرفاً تستحقه وتقديراً من الدولة للأم الإماراتية، وبهذا يضرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أروع الأمثلة في استدامة وابتكار العمل الخيري والإنساني والاجتماعي من خلال هذا الوقف الذي ترعاه الدولة ويوفر الحياة الكريمة والتعليم للمجتمعات التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على الموارد للاستمرار في الحياة.

وذلك في مختلف أنحاء العالم. إنها فرصة لكل فرد في المجتمع لتكريم والدته من خلال ((وقف الأم)) الذي سوف يسهم بالارتقاء بالمجتمعات ومحاولة تطويرها على جميع المستويات وتقديم العون للشعوب الضعيفة، ((وقف الأم)) رسالة توجهها الإمارات للعالم، لاسيما أن هذه الحملة جاءت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم في تعزيز ثقافة الكرم والعطاء والأمل وعدم الاستسلام والصمود في ظل الحروب والمشكلات التي تعصف بالعالم العربي، ((وقف الأم)) مبادرة من مئات المبادرات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح في المجتمعات والتعايش بين الشعوب ومحاولة مكافحة الفقر والحرب والجوع والأمراض والأوبئة، إنها حملة لترسيخ قيم المودة والرحمة في مجتمع الإمارات، وتقديراً للدور الذي تقوم به أمهاتنا في تربية الأبناء وإعداد جيل قادر على النجاح والتميز.