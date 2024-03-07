جلست على صخور مرتفعة من شاطئ البحر لأسمع ذاك العالم بما حواه من لوحة ربانية، لحظات تشعرك بعالم آخر بعيداً عن ضجيج البشر لأحيا من جديد.

وأستلهم فكراً وأنسج مشاعر اهترأت من معارك الحياة، وأتنفس بعمق، أنظف عقلي وحواسي من كل شيء أنهكها لأمسح وأخط من جديد، أقترب من الأمواج لتغمرني وتجذب عني كل سلبيات عالقة، أتأمل الغيوم الداكنة وتلك الجبال الراسية، والطيور المحلقة التي تبدو سعيدة بأجواء الشتاء، تعيش اللحظات بعمقها لترتشف رحيق الحياة في رحابة واتساع السماء، أصوات ممزوجة ببعضها وكأنها وصفة دواء أو مساج لمشاعر وأحاسيس التهبت من عواصف البشر، وترهلت لتستعيد شيئاً في أوردتها ترويها من جفاف كاد يفقدها الحياة، أسامر البحر أتحدث معه ليغمرني بأفكار ملهمة لأبدأ من جديد وكأنه كتاب تتصفحه بالمد والجزر، ينمي فكرك فكل مد يعقبه جزر وكأنه يمدك بفكر جديد لمواكبة الحياة بتغيراتها واختلاف عقليات البشر فيها.

هكذا إقرأ صفحات وهدير البحر غذي عقلك ليكبر عن كل تفاهات الحياة ويتخلص من نفايات بشرية وبعضها لا يزال على الهوامش عالقاً يرتقب يوماً عاصفاً، لتصفية أيامك القادمة من كل قديم يبدو عبئاً مهلكاً، وتجرد من ذهنك كل ثقيل، إقرأ واكتب نهجاً جديداً للقادم فإنك تقدر ذاتك وتحميها من كل متسلل بلا هوية وقيم وبلا أعراف، عندما أغادر ذاك المكان أتذكره .

وكأني كنت في حلم يجعلني أنتقيه من بين كل الأمكنة للاستجمام ورفاهية الروح وشيئاً يخالج النفس، أمشي نحو الموج وكأنه يضمني يحميني يشعرني بأن الحياة لا يزال فيها الجمال الذي ينعكس على روحك، ليكسبها لوناً جديداً يضاهي كل المساحيق المقلدة التي تبهت وتزال بمنظفات لأنها مؤذية، جمال الكون لا يحتاج ريشة ولكن لحظات أنتقيها من قاموس الحياة لتصبح في أرشيف الذكريات، وأعيدها بكتابة رواية خاتمتها مفتوحة يكملها القادم من أيامك، بدايتها مراكب راسية على مرافئ وشواطئ قلبك.