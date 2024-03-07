مستقبل علاقة واشنطن بطهران

بالمنظور الإيراني، أيهما أفضل لمصلحة البلاد، أن يفوز جو بايدن أم دونالد ترامب بمقعد الرئاسة؟

أكثر من يترقب، ويراقب باهتمام مسار معركة الرئاسة الأمريكية، هو الجانب الإيراني.

الرئيس الأمريكي بالنسبة لإيران، يعني أموراً كثيرة، مثل مستقبل الاتفاق النووي الجديد، ومثل مستقبل العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على إيران، ومثل مستقبل علاقة إيران بالصراعات الإقليمية الساخنة في المنطقة.

بالنسبة للمرشد الأعلى الإيراني، فإن شخص الرئيس الأمريكي وخيار الحزب الحاكم في واشنطن، هو مسألة استراتيجية شديدة التأثير في واقع ومستقبل إيران.

لماذا؟؟

الرئيس الأمريكي القادم، لديه 4 سنوات مقبلة هو وحزبه وسياساته العامة، وموقفه من الشرق الأوسط، وبالذات إيران.

4 سنوات مقبلة، هي زمن ليس بالقصير، في وقت تجاوز فيه سن المرشد الأعلى الثمانين، ويتم فيه الحديث عن إصابته بمرض خبيث منذ أكثر من خمس سنوات، بشكل يؤثر في صحته العامة.

ومنذ 3 سنوات، هناك حديث يتداول في الأروقة السياسية في طهران، حول اسم من يخلف المرشد الأعلى، في حال خلو هذا المنصب.

من هنا، يمكن فهم الحزن الشديد الذي أصاب المرشد الأعلى، عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني في عهد إدارة ترامب، لأن المرشد كان يرسم خططاً للجنرال قاسم، للعب دور مهم في مستقبل إيران.

من هنا أيضاً، يجب أن نتعرف بدقة إلى أسماء مجلس خبراء النظام، الذين تم انتخابهم في الانتخابات الأخيرة، حتى نتعرف إلى ميولهم واتجاهاتهم السياسية.

مجلس الخبراء، هو بحكم الدستور الإيراني، الهيئة العليا التي يوكل إليها اختيار اسم المرشد الأعلى، وهي الجهة المناط بها متابعة أدائه لمهام منصبه.

من هنا تبرز علامات استفاهم كثيرة غير محسومة، حول مستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية، وهي أسئلة لا يمكن إيجاد إجابات دقيقة عليها، إلا إذا عرفنا اسم الرئيس الأمريكي، ومن الذي سوف يخلف المرشد الأعلى الحالي.

أسئلة أكثر من إجابات!