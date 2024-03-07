لأن السؤال قد طرح علي كثيراً في الآونة الأخيرة وبصيغ مختلفة ومن جانب أصدقاء وقراء، حتى أنني صادفته على بعض صفحات مواقع التواصل، أقصد به ذلك السؤال الوجودي الصعب أو المؤلم ربما: كيف تغيرنا ؟ أين ذهب ذلك الشغف بالأشياء؟ أين اختفى الاندفاق؟ وكيف غادرتنا الرغبة في فعل الحياة، الرغبة في التنافس والاكتشاف والحب والسفر والتجربة؟ هل لأننا كبرنا، أم لأننا اكتفينا بالمعرفة؟

هل لأننا ذقنا الحياة وعرفنا ومن ذاق عرف، ومن عرف لزم، لزم السكون والحكمة وقنع بالبصيرة، لأنه رأى كيف تؤول الأمور في النهايات، فما عاد يحمّل نفسه أكثر مما تحتمل وما عاد يحمّل المواقف ما لا ضرورة له؟

لأجل كل ما نراه ونلقاه نكرر نفس السؤال، الذي لم يعد سؤال شخص بعينه بقدر ما صار سؤال الجميع، إنه سؤال الطريق والتجربة والبصيرة التي إذا امتلكتها فعلاً تكون قد قطعت مسافة طويلة في الرحلة، وكما تقول الأسطورة اليونانية التي رواها الشاعر كافافيس في قصيدته عن جزيرة ايثاكا الأسطورية!

قبل أن تصل، تكون قد كسبت الكثير وخسرت ما هو أكثر، عندها تكون قد عبرت بحاراً وأنهاراً، وحاربت وحوشاً وكائنات أسطورية، وذقت من الحياة ومن مطاعم الدنيا، بعد أن سرت على أرصفة كل الموانئ، ونزلت في أغلب المطارات، وجبت أكبر الأسواق وأبعدها وأصغرها، ودخلت حوانيتها واشتريت منها التحف والمجوهرات والأصداف والثياب الملونة وأفخر الهدايا وأجملها وأبسطها و.. لكنك في النهاية تكتفي، وتهبط في إيثاكا الجزيرة التي لا تعدك بشيء لأنك ستأتيها محمّلاً بكل شيء!

وكما أسأل اليوم، فقد سألت السؤال نفسه ذات يوم، فأجابني صديق ممتلئ بالبصيرة والمعرفة: إن كل ما تسأل عنه مخبوء فيك لم يذهب بعيداً ولم يضمحل، لم يتلاشَ ولم يَضِعْ، لكنك وأنت تعبر الجسور تلقي في المياه التي في أسفلها ما تستطيع لتتخفف ولتعبر، بينما على جوانب الطرقات حوانيت بلا عدد تدخلها فتنتقي وتأخذ للرحلة الطويلة ما أنت بحاجة إليه، ثم تقايضه بما لم تعد تحتاجه!