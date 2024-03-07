ترقبوا الجزء الثاني

انسحبت وهي تجر خلفها أذيال الخيبة، صرفت الملايين على حملة تمهيدية فاشلة، ولم تكسب غير ولاية واحدة في الثلاثاء الكبير، وهي التي كانت تصور نفسها منقذة لحزبها ومستقبل بلادها، وهي أيضاً التي سمعت بما حدث في 7 أكتوبر والمختطفين ولم تسمع عن آلاف الأطفال وكبار السن والنساء الذين قتلتهم جحافل نتانياهو وذخائر جو بايدن!

نيكي هيلي نموذج سيئ للطامحين في الوصول إلى البيت الأبيض، ترشحت لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولأنها لا تملك سيرة ذاتية تؤهلها لذلك اعتمدت على مخططات الحزب المنافس بإسقاط دونالد ترامب، عبر القضايا الأخلاقية والأحكام القضائية المحلية، فاعتقدت بأن الظروف قد تخدمها، خاصة بعد انسحاب المنافسين الآخرين من الشخصيات الجمهورية المعروفة، وعندما وصلت إلى يوم الثلاثاء الحاسم عرفت حجمها!

ولم تنس هيلي أن تترك الباب موارباً، لم تغلقه بالكامل، لعل وعسى، فقالت بأنها ستجمد حملتها الانتخابية، ولم تقل ستنهي حملتها، وهذه درجة من درجات الخبث السياسي، فهي تعول على ((القادم المجهول))، فلا يزال هناك ثمانية أشهر حتى الانتخابات الرئاسية، وقد يحدث شيء، أي شيء، سواء كان بفعل فاعل أو قضاء وقدر، ويختفي ترامب من المشهد الانتخابي، لتعود هي إلى الواجهة مرة أخرى، ولهذا لم تطلب من مؤيديها أن يصوتوا لترامب، رغم أن هذا عرف حزبي، فذهب كثيرون إلى الاعتقاد بأنها تريدهم أن يصوتوا لمرشح الحزب الديمقراطي، وهم مخطئون، لأنها تريدهم أن ينتظروا معها ما يخبئه الغيب!

من اليوم أصبح الطريق سالكاً أمام الغريمين، بايدن وترامب، وقد نعود إلى أربع سنوات مضت، ويكتب التاريخ الجزء الثاني من مسلسل لم ينته بعد، ففي آخر حلقات 2020 كان الكونغرس محتلاً، والغوغاء يجلسون مكان النواب، والشوارع منفلتة، والدولة العظمى اقتربت من حافة الهاوية، والنتائج تتضارب الأنباء حولها، ومع كل يوم جديد سيمر حتى نوفمبر ستكون هناك أحداث ومفاجآت حتى نصل إلى الحلقة الأخيرة، فترقبوها.