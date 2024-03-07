مبادرات الإمارات الدولية.. رؤية فكرية

في تاريخ دولة الإمارات الممتد على خمسة عقود، تبرز الأخبار والسير المرتبطة بسياستها الخارجية التي لها علاقة بطرح المبادرات والمشروعات ذات بعدين أو سمتين رئيسيتين هما: الأولى، البعد الإنساني، والثانية، تلك المواقف الداعمة للحكومات الساعية للارتقاء بحياة مواطنيها. وتصل تلك الأخبار إلى درجة أن المقارنة فيما تقدمه هذه الدولة لا تجد لها مثيلاً إلا فيما بين قادتها. وما يميز هذا التاريخ الإماراتي منذ الإعلان عن قيام الدولة في السبعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر أنه يسير بمعدل أو مستوى ثابت وإن كان في أحيان كثيرة يشير مستواها نحو الارتفاع في تلك المبادرات ولكنه لم يسجل معدلات منخفضة أو أنها تغيرت بمستوى أدنى مما كان عليه في فترة معينة رغم أن الإمارات كغيرها من دول العالم تعرضت إلى العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية بفعل التغيرات العالمية والإقليمية. وهذا الثبات في عدد المبادرات العالمية له تفسيره في المدرسة السلوكية في العلاقات الدولية فهو دليل أو مؤشر مهم لمعرفة توجهات الدولة في علاقاتها الدولية.

لقد أطلقت دولة الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين أربع مبادرات لامست بأثرها العالم كله ويمكن تقسيمها وفق الطرح أعلاه إلى مجموعتين في التفسير السلوكي في العلاقات الدولية. المجموعة الأولى: تأكيد الاستمرارية لنهجها وهي الاحتفاء بالدورة الرابعة لمبادرة صناع الأمل في العالم العربي، وكذلك إطلاق مبادرة ((وقف الأم)) وهذه المبادرة تأتي ضمن عادة سنوية مع بداية شهر رمضان الفضيل.

أما المجموعة الثانية لهذا النهج وهي ثبات النهج الدبلوماسي فكان تدشين مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن ((الماء)) والمبادرة الثانية أو المشروع كان تدشين محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جنوب اليمن تلك المبادرات (وهي على سبيل المثال لا الحصر) تفسيرها الوحيد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وواثقة عالمياً نحو الاهتمام بما يشغل الإنسان وحياته اليومية.

بهكذا سلوك للدبلوماسية الإماراتية أصبحت لديها تأثيرها ((الناعم)) لدى الرأي العام العالمي، حيث صنفت مؤخراً بأنها من العشرة الكبار في القوة الناعمة في العالم بما يعني أن تأثيرها ليس إقليمياً فقط، لذلك فإن مبادراتها تبقي أنظار المحللين والمفكرين مركزة على ما تفعله هذه الدولة ليس فقط من ناحية متابعة مدى قدرتها على الاستمرار في هذا النهج الدبلوماسي القائم على الاهتمام بالإنسان العالمي، ولكن كون أن ذلك يرسخ سلوكاً معيناً في علاقاتها الخارجية؛ لأن هذا السلوك كان نقطة تعريف الدبلوماسية الإماراتية بنفسها للعالم واستمرت عليها لأنها تنطلق من ثقافتها المجتمعية، التي هي جزء مهم في محددات السياسة الخارجية لكل دولة، رغم التفسيرات المغرضة من البعض سواءً من ذوي الأيديولوجيات المناقضة لها أو من السياسيين الذين اعتادوا على تفسيرات لها أهدافها غير الإنسانية من الغربيين، وفي المقابل تنظر المؤسسات العالمية والحكومات المسؤولة في العالم بشيء من التقدير والاحترام وربما هذا كان أكثر وضوحاً في الأزمة العالمية لفيروس كورونا التي شلت كل دول العالم عن الحركة إلا دولة الإمارات التي ساعدت ووقفت مع الجميع.

في رؤية القيادة الإماراتية أن الاستثمار في الإنسان والاهتمام بتفاصيله البسيطة هو: الاستدامة الحقيقية للأوطان ثم الكون. وبما أنها نجحت في رؤيتها مع الإنسان الإماراتي سواءً من المقيمين على أرضها أو مواطنيها فإنها تحاول وتبذل جهداً من خلال المبادرات المتكررة والمستمرة في إسعاد باقي البشر في مختلف أرجاء المعمورة بصور مختلفة منها: الوساطات بين المتصارعين وهناك نماذج كثيرة أو تقديم المساعدات المباشرة أثناء الأزمات والصراعات أو تمويل مشاريع تنموية.

يدرك المهتمون بالشأن الدولي دور مبادرات دولة الإمارات على الصعيد العالمي المليء بالصراعات التي تهدد مستقبل الإنسان لأنها تمثل بارقة أمل تطلقها قيادتها الحكيمة.