النفوس مشاعر وموجهات

الإنسان بطبيعة الحال كائن اجتماعي ذو بنية معقدة، ومما يتألف منه العواطف والمشاعر والأحاسيس، التي تلعب دوراً مؤثراً في حياته اليومية، وتنعكس في تعامله مع الآخرين في مختلف البيئات والمواقف، ابتداء من منزله مع أهله وأقاربه، ومروراً بجيرانه وزملائه وأبناء مجتمعه حيثما كان، وقد تؤثر في صحته وسلوكه بالإيجاب أو السلب.

ولذلك تحتاج هذه المشاعر الجياشة إلى موجهات تنظمها، لئلا تطغى على الإنسان، وتستولي على فكره، وتدفعه إلى طريق أو آخر دون اتزان أو ميزان، فيفعل ما يندم عليه، أو يحجم عما ينبغي عليه، ومن أهم ذلك، أن يتحلى أولاً بالوعي والفهم والإدراك تجاه ما يشعر به، وأن يتحلى ثانياً بالعزيمة والإيمان بأهمية توجيه هذه المشاعر لما فيه خيره وصلاحه، فيكون عالماً بنفسه، مهذباً لها، مستحضراً قول الله تعالى: {قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها}.

ومن الموجهات المهمة للمشاعر، الاتزان والاعتدال من جهة كيفياتها، فلا تنحاز مشاعره نحو السلبية، فيكون ذلك طابعاً له، فتراه حزيناً في كل موقف، أو ساخطاً لا يرضيه شيء، أو عصبياً لا يستطيع أحد مخاطبته، أو متشائماً يطفئ أينما حل مشاعل التفاؤل والأمل، فتكون نفسه مثقلة بهذه المشاعر السلبية، ثقيلاً على غيره، ولا يكون كذلك على النقيض، بارد المشاعر كالثلج، غير متفاعل بكلمة طيبة أو ردة فعل دافئة، مستهتراً غير مبالٍ، مفرطاً في التفاؤل والعجلة فيما يحتاج إلى نظر وتؤدة، والسعيد من وضع المشاعر الصحيحة في مواضعها الصحيحة.

ومن الموجهات المهمة للمشاعر كذلك، الحرص على الاتزان في مقاديرها، دون إفراط ولا تفريط، فلا يبالغ الإنسان في مشاعره مبالغة كبيرة، فإذا غضب بالغ، وإذا فرح بالغ، وإذا كره بالغ، وإذا رضي بالغ، فيترتب على ذلك اضطراب في آرائه ومواقفه ومزاجه وتعامله مع الآخرين، ولذلك، جاء في الحديث النبوي: ((أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما))، أي: لا تسرف في الحب والبغض، فعسى أن يصير الحبيب بغيضاً، والبغيض حبيباً، فربما تكون قد أسرفت في الحب فتندم، أو أسرفت في البغض فتستحي.

ومن أهم ما ينبغي على الإنسان أن يتخلص من النظرة الاختزالية والسطحية عند تفسيره وتحليله لمشاعر الناس ومواقفهم، لئلا يحمل قولاً أو فعلاً صادراً من أحد على محمل بعيد، فإن هذه المشاعر والمواقف، قد تكتنفها أمور معقدة ومواقف سابقة تغيب عن الراصد، فيفسرها تفسيراً خاطئاً، فيسيء الظن بأصحابها، وقد يبني عليها ردود فعل سلبية تجاههم، ومما جاء في الأثر، أن سعد بن أبي وقاص مر ذات يوم على عثمان في المسجد، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، فاشتكى إلى عمر، فأرسل إلى عثمان ليستوضح منه الأمر، فأبان عثمان عن عذره، وبيّن أنه لم ينتبه لذلك، لانشغال باله بموضوع كان يفكر فيه.

ومما يؤكد أهمية التوجيه الرشيد للعواطف، أن الحالة العاطفية لها تأثير كبير في أحكام الإنسان وقراراته، وقد أشار إلى ذلك الفلاسفة والحكماء منذ القدم، فذكر أرسطو في كتاب الخطابة، أن من الوسائل الأساسية لإقناع المستمعين، إثارة عواطفهم ومشاعرهم، وعلل ذلك بقوله: ((لأن الأحكام التي نصدرها، ليست سواءً عندما نتأثر بالفرح أو الحزن، أو الحب أو الكراهية))، أي أن الإنسان قد تتغير أحكامه من حيث قبول كلام السامع أو رفضه، وفقاً للمشاعر التي تستولي عليه، فلا يكون حكمه في حال الفرح والمحبة، كحكمه في حال الحزن والكراهية، والسعيد من ضبط مشاعره، وجعل الحق والصواب قبلته، ولذلك، جاء النهي للقاضي من أن يحكم وهو غضان، لأن الغضب يشوش على فكره، ويحجب عنه النظر الصحيح، وألحق العلماء بذلك كل ما كان في معناه من المشاعر المفرطة، كالخوف الشديد، والفرح الشديد، والحزن الشديد، وهذه المشاعر الأربعة التي ذكرناها، وهي الغضب والخوف والحزن والسعادة، تأتي على رأس المشاعر الأساسية التي اتفق عليها كثير من الباحثين المعاصرين في دراساتهم، وجدير أن ينتبه لذلك كل من تصدر للحكم بين الناس وعلاج مشكلاتهم والنظر في شكاواهم، ابتداءً من الأبوين عند علاج مشكلات أبنائهم، أو الأقارب عند علاج مشكلات أسرية، ومروراً بكل مسؤول عن موظفين أو طلاب أو مصلح أسري أو غيرهم، لتكون عواطفهم رشيدة، وأحكامهم سديدة.