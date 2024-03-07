أبل تحظر حساب مطور لعبة فورتنايت في أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجهت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، ضربة قوية لمطوري لعبة الكمبيوتر الشهيرة فورتنايت بعد إلغاء حساب المطور للعبة على نظام تشغيل هواتفها الذكية أيفون في دول الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر حساب المطور حيوياً لأنه يسمح للمبدعين مثل شركة إيبك جيمز المطورة للعبة فورتنايت بتوزيع تطبيقاتها على هواتف أيفون. وتعني هذه الخطوة عدم قدرة إيبك على إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بها أو توفير اللعبة لمستخدمي أيفون في اتحاد أوروبي.
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