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أبل تحظر حساب مطور لعبة فورتنايت في أوروبا

3/7/2024 7:27:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجهت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، ضربة قوية لمطوري لعبة الكمبيوتر الشهيرة فورتنايت بعد إلغاء حساب المطور للعبة على نظام تشغيل هواتفها الذكية أيفون في دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر حساب المطور حيوياً لأنه يسمح للمبدعين مثل شركة إيبك جيمز المطورة للعبة فورتنايت بتوزيع تطبيقاتها على هواتف أيفون. وتعني هذه الخطوة عدم قدرة إيبك على إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بها أو توفير اللعبة لمستخدمي أيفون في اتحاد أوروبي.

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