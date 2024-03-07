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توقيف مهندس صيني سرق 500 بحث للذكاء الاصطناعي من «غوغل»

3/7/2024 7:27:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتقل مهندس معلوماتية صيني، بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل، بينما كان يعمل سراً لحساب شركتين صينيتين، حسبما ذكر بيان المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند.

ويواجه لينوي دينغ (38 عاماً) المعروف أيضاً باسم ليون دينغ 4 اتهامات بسرقة أسرار مهنية.

وقال غارلاند، إن وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر. وأضاف: ((نؤكد أن المدعى عليه سرق أسراراً تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سراً لصالح شركتين مقرهما الصين)).

ووفق لائحة الاتهام، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأمريكية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتباراً من مايو 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، إن هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة في الصين في سرقة الاختراعات الأمريكية. وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

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