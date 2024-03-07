«إيريس» أول معلّمة «روبوت» في الهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأ روبوت مزود بالذكاء الاصطناعي العمل في مدرسة بجنوب الهند. ويمكن للروبوت الإجابة عن أسئلة متعددة المستويات حول موضوعات مختلفة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.
وقد ظهر أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدرسة بولاية كيرالا في الهند، وأطلق مطوروه عليه اسم ((إيريس))، حسب ((روسيا اليوم)).
أعطي الروبوت ملامح معلمة حقيقية مرتدية زي ((الساري)) الهندي، وتتحرك المُعلمة الآلية في الفصل الدراسي باستخدام عجلات، وعندما تلتقي بالطلاب تمد يدها لتحيتهم، وبدأت ((إيريس)) العمل في مدرسة تريفاندروم الثانوية العليا، ويمكنها الإجابة عن مستويات مختلفة من الأسئلة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.
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