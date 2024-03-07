«إيريس» أول معلّمة «روبوت» في الهند

بدأ روبوت مزود بالذكاء الاصطناعي العمل في مدرسة بجنوب الهند. ويمكن للروبوت الإجابة عن أسئلة متعددة المستويات حول موضوعات مختلفة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.

وقد ظهر أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدرسة بولاية كيرالا في الهند، وأطلق مطوروه عليه اسم ((إيريس))، حسب ((روسيا اليوم)).

أعطي الروبوت ملامح معلمة حقيقية مرتدية زي ((الساري)) الهندي، وتتحرك المُعلمة الآلية في الفصل الدراسي باستخدام عجلات، وعندما تلتقي بالطلاب تمد يدها لتحيتهم، وبدأت ((إيريس)) العمل في مدرسة تريفاندروم الثانوية العليا، ويمكنها الإجابة عن مستويات مختلفة من الأسئلة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.