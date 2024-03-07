وظائف الأمن السيبراني.. نقص الخبرة أكبر التحديات

أظهر أحدث استطلاع أجرته ((كاسبرسكي))، أن 48% من الشركات تحتاج إلى أكثر من نصف عام للعثور على متخصص مؤهل في مجال الأمن السيبراني.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META)، كانت نسبة المنظمات هي 46%. وكان نقص الخبرة المثبتة واحداً من أكبر التحديات التي استشهدت بها المنظمات، وذلك إلى جانب التكلفة العالية للتوظيف، والمنافسة العالمية في استقطاب المواهب.

مع استمرار أسواق العمل العالمية في البحث عن محترفي أمن المعلومات، كشفت أحدث الأبحاث التي أجرتها كاسبرسكي، أن 41% من الشركات تُقرّ بأن فرق الأمن السيبراني لديها تعاني من عجز في الموظفين. وتعد هذه المشكلة حساسة كذلك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث تعاني 43% من المنظمات من نفس العجز.

يقول المستجيبون، إن إشغال منصب عادي في قطاع أمن المعلومات، يستغرق أكثر من ستة أشهر. وكما هو متوقع، فإن التوظيف في المناصب العليا يستغرق وقتاً أطول، حيث تقول 36% من الشركات، أن الأمر يتطلب ما يقرب من عام أو أكثر، بينما يمكن إشغال الوظائف الأدنى في أقصر وقت من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لـ 42% من المستجيبين. أما في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أجاب نصف عدد المستجيبين بأن 47% من وظائف المستوى المبتدئ، يتم إشغالها في غضون ثلاثة أشهر، بينما يستغرق توظيف كبار الموظفين 6 - 12 شهراً.

عند سؤالهم عن أكبر التحديات في العثور على موظف أمن المعلومات ((المناسب)) وتوظيفه، أشار غالبية المستجيبين إلى عوامل، مثل وجود تباين بين الشهادات والمهارات العملية الحقيقية بنسبة 52% عالمياً، وبنسبة 55% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أما عن نقص الخبرة، فهو ممثل بنسبة 49% عالمياً، وبنسبة 48% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتمثل التكلفة العالية في توظيف المتخصصين عقبة أمام 48% من الرؤساء عالمياً، و51% منهم في المنطقة.