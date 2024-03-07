إيلون ماسك: «X» تدرس إزالة عدد مرات الإعجاب وإعادة النشر

قال إيلون ماسك، إن منصته للتواصل الاجتماعي (X) تدرس إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور.

وذكر ماسك أيضاً، أن X تفصلها بضعة أشهر عن تلقي موافقة على ترخيص تحويل نقود في نيويورك، وذلك خلال حديثه في مؤتمر مورجان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

وتسعى المنصة المعروفة سابقاً باسم (تويتر) إلى إضافة خصائص مالية إلى التطبيق الذي قال ماسك فيما سبق إنه سيتضمن القدرة على إرسال مدفوعات إلى مستخدمين آخرين. وتلقي المدفوعات في كل ولاية من الولايات المتحدة خطوة نحو إضافة هذه الخصائص.