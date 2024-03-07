الرئيس الأوكراني يوقع مرسوماً بتسريح عدد من المجندين في الجيش

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس مرسوما يسمح بتسريح مجندين انضموا إلى الجيش قبل بدء الحرب فبراير 2022 وأكملوا خدمتهم، في وقت تواجه كييف صعوبة في التجنيد.

المعنيون بالمرسوم هم المجندون الذين تم تمديد خدمتهم العسكرية التي كان من المفترض أن تنتهي بين 24 فبراير 2022، عندما تم إعلان الأحكام العرفية ردا على الهجوم الروسي، وتاريخ صدور النص.

ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص المعنيين.

وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة أن هذه العملية ستتطلب "أسابيع قليلة من إجراءات الإعداد"، مضيفا أنه سيتم تسريح المجندين "اعتبارا من أبريل".

سينضم الأشخاص المعنيون إلى قوات الاحتياط، ولكن يمكنهم إذا رغبوا البقاء في الجيش.

وقال الرئيس الأوكراني "أعلم أن بعضهم وقع بالفعل على عقد للخدمة في القوات المسلحة"، من دون إعطاء أرقام.

أصبحت مسألة التجنيد لتعويض الجنود المنهكين بعد عامين من الحرب موضوعا سياسيا ومجتمعيا حساسا في الأشهر الأخيرة.

ورغم الحاجة إلى التجديد، يواجه الجيش صعوبة في العثور على متطوعين، خصوصا مع نفاد ذخيرته وتصاعد هجمات القوات الروسية على كافة الجبهات.

في مطلع فبرايرصوّت البرلمان في قراءة أولى على مشروع قانون لتسهيل التجنيد، من شأنه إتاحة استبدال الجنود المنهكين جسديا ونفسيا، لكنه يثير نقاشا حاميا.

وينص مشروع القانون الذي لا يزال قابلا للتعديل، على خفض سنّ التعبئة من 27 إلى 25 عاما وتحديد الخدمة العسكرية بـ36 شهرا في زمن الحرب.

هذا الاحتمال يقلق كثيرين، وتنتشر على الصفحات الأوكرانية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعمال القوة أثناء توقيف مطلوبين للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تشارك معلومات حول مكان قيام عناصر الشرطة بتوزيع أوامر الاستدعاء.





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