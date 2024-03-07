الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

تزيد التوتر

في الأثناء أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين ((موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة)).

وأضاف البيان ((يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين)). وتابع ((علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة)).

وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، بأنه ((لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان)).

اعتقالات

من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، 37 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم أربع نساء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) امس أن ((عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وجنين والخليل وطولكرم))، مشيرة إلى أن الاعتقالات رافقتها حملة تمشيط وتفتيش وعمليات تخريب واسعة.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن ((حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق)). وأشارت المنظمتان، في بيان الأربعاء، إلى اعتقال نحو 7450 مواطناً من الضفة، منذ بدء ((العدوان)) على قطاع غزة.

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