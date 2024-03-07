وفد «حماس» يغادر القاهرة للتشاور.. والمفاوضات تستأنف الأحد

غادر وفد ((حماس)) القاهرة للتشاور حول الهدنة في قطاع غزة، على أن يتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، حسبما قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بينما تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضغوط الدولية، باعلانه أمس إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة، بما في ذلك في مدينة رفح.

وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أن وفدها غادر القاهرة للتشاور، بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. وجاء في بيان الحركة ((غادر وفد حركة حماس القاهرة (الخميس) للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا)). كما حملت الحركة إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم. ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ((وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم))، مشيرة إلى أن ((المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك)).

تعثر المفاوضات

في الأثناء تحدثت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة ((حماس))، وأوضحت الصحيفة أنها استقت معلوماتها من عدد من الأشخاص المطلعين على المحادثات، الذين قالوا إن هذه التطورات تقلل من الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول في المنطقة إن نقطة الاختلاف الرئيسية هي نفس النقطة التي ظلت تخيم على المحادثات لأسابيع، إذ تريد ((حماس)) أن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار أثناء أو بعد 3 مراحل من إطلاق سراح الرهائن، في حين ترفض إسرائيل ذلك.

وتريد إسرائيل التركيز على اتفاق لشروط المرحلة الأولى فقط، وهو الموقف الذي تؤيده واشنطن، وحتى الآن تركزت المناقشات حول المرحلة الأولى على إمكانية إطلاق سراح الرهائن الأربعين، من بين حوالي 100 رهينة متبقين.

وأكد المسؤول الذي تحدثت إليه ((نيويورك تايمز))، أنه ((إلى جانب وقف إطلاق النار الدائم، تصر ((حماس)) أيضاً على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة بعد المرحلة الثالثة من إطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات للقطاع، مع ضمان أن يذهب نصفها إلى الشمال)).

في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأضاف نتنياهو: ((ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معاً أمام محاولات وقف الحرب)).

ارتفاع عدد الضحايا

ميدانياً أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و800 ضحية، فيما بلغ عدد المصابين، 72 ألفاً و298 شخصاً.

وأوضحت الوزارة، في بيانها باليوم 153 للحرب الإسرائيلية على غزة، أن القوات الإسرائيلية ((ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 83 شخصاً))، كما أصيب 142 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية. وشن الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، أكثر من 30 غارة جوية، استهدفت منازل في رفح، ومخيمي النصيرات والبريج بوسط قطاع غزة، ومدينة حمد بخان يونس جنوبي القطاع، والزيتون وتل الهوى جنوب غربي القطاع، ونسفت مربعاً سكنياً في شمال خان يونس، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

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