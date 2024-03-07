الصين: الحرب في غزة «وصمة عار على الحضارة»

جددت الصين، أمس الخميس، دعوتها لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وشددت على أنه لا يوجد ما يبرر استمرار قتل المدنيين، ووصفت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها ((وصمة عار على الحضارة)).

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي في بكين ((إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها)). وأضاف ((ندعو الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن. لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين)). وأوضح أن بلاده تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما دعا لمؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية.

وأشار وانغ يي إلى أنه يمكن فقط كسر الحلقة المفرغة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني من خلال التطبيق الكامل لحل الدولتين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وبذلك يتم تدمير الأرض الخصبة للأفكار المتطرفة، وأوضح أنه لم يعد بالإمكان التحايل على السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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