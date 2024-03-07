بايدن يأمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء للمساعدات في غزة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحراً إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما أفاد مسؤولون رفيعون في الإدارة الديمقراطية.

وقال مسؤولون: ((إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ)). وأضاف ((نحن لا ننتظر الإسرائيليين. هذه لحظة لإظهار القيادة الأمريكية))، وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض، بسبب امتناع إسرائيل عن السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وتابع المسؤول في تصريحات للصحافيين: ((سيعلن الرئيس في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجه الجيش الأمريكي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة)). وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: ((هذا الميناء، الذي يشمل أساساً رصيفاً مؤقتاً، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً)).

عدة أسابيع

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير ((سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ))، وسيشمل ممراً بحرياً لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولم يحدد المسؤولون كيفية عمل الميناء في غياب عسكريين أمريكيين على الأرض في غزة، غير أنهم أشاروا ضمناً إلى أن ((شركاء وحلفاء))، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، ومنظمات إغاثة سيشاركون في تنفيذ المشروع.

في الأثناء قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن تركيز المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على زيادة توزيع المساعدات على نطاق واسع، وإدخالها إلى قطاع غزة براً، لكن أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع ((جيد للغاية)). وأضاف دوجاريك ((أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، سواء عبر البحر أو إنزالها جواً، جيد للغاية)). وتابع: إن توصيل المساعدات براً أكثر كفاءة، من حيث التكلفة والكميات، وأن هناك حاجة إلى ((مزيد من نقاط الدخول، ونحتاج إلى دخول كمية أكبر من المساعدات براً)).

ونقلت ((رويترز)) عن مسؤول إسرائيلي قوله تعليقاً على الخطوة الأمريكية المرتقبة ((نرحب وندعم بشكل كامل الخطة الأمريكية بشأن ميناء مؤقت في غزة، لتقديم المساعدات الإنسانية))، موضحاً أن تطوير مرفق ميناء غزة سيكون بالتنسيق الكامل بين إسرائيل والولايات المتحدة.

إنزال جوي

إلى ذلك قال الجيش الأردني في بيان، أمس الخميس، إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني نفذت تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة، بمشاركة طائرات أمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان ((تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة، لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب، وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع)).

وأوضح أن الجيش الأردني نفذ منذ بدء الحرب على غزة ((29 إنزالاً جوياً أردنياً، إضافة إلى 23 إنزالاً جوياً، نفذتها القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة)).

من جهته قال الجيش الأمريكي: ((إن طائرات شحن أمريكية من طراز ((سي-130)) ألقت مساعدات من الجو في قطاع غزة الخميس، في ثالث عملية مشتركة له مع الأردن، لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع)). وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم)) عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ((ألقت طائرات سي-130 الأمريكية أكثر من 38 ألف وجبة، توفر مساعدات إنسانية، تنقذ حياة السكان في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية)).

وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية ((مكان)) بأن إسرائيل تعتزم فتح ((ممر إنساني مباشر من داخل إسرائيل إلى شمال قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب ((ضغوط واتصالات دولية))، لا سيما من الولايات المتحدة، ومصر.

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