مساعٍ ليبية لإنجاح الحوار والمصالحة

يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار (لتدشين مرحلة الاستقرار)، وطالب الليبيين بالتعاضد وعدم التفريط في وحدة البلاد ومؤسساتها ومواجهة ما يهددها من مخاطر.

وأعلن الدبيبة أن حكومته ستطلق في شهر رمضان حوارات مع النخب الليبية، لتبادل الآراء حول عقد انتخابات ناجحة مقبولة النتائج لإنهاء مرحلة الانقسام السياسي.

كما ينتظر أن يتم خلال هذا الشهر، عقد لقاء مهم في باريس بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف التواصل إلى توافق حول عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها موضوع الحكومة الجديدة الموحدة والانتخابات.

وكان لقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة انعقد الأسبوع الماضي بتونس، حيث تم التطرق للانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين وقد اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب الليبي، وضرورة تشكيل حكومة وطنية تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي،على أن يتم اختيار رئيسها من خلال آلية شفافة بالتوافق بين المجلسين. ومن المنتظر، أن يشهد الشهر الجاري الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة مصراتة تمهيداً للمؤتمر الجامع الذي ستحتضنه مدينة سرت في 28 أبريل القادم، ويراهن الأعيان والوجهاء في مختلف المدن الليبية على أن تكون مصراتة منطلقاً لبداية مرحلة جديدة في البلاد تتميز بطي صفحة الماضي وحل جميع الملفات العالقة.

ولتجاوز الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

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