غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان. وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: ((هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني)).

ويدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون. ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت اليوم الجمعة.

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه ((رويترز))، جميع الأطراف إلى ((ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي))، قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على دعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، ((المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة)).

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه.

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