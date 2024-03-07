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روسيا: أوكرانيا استهدفت بيلغورود بـ100 قذيفة

3/7/2024 7:27:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس، أن القوات الأوكرانية هاجمت بلدات المقاطعة بنحو 100 قذيفة، و6 طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى بعض الأضرار المادية، دون وقوع إصابات. وجاء ذلك خلال ساعات بعد شنّ الجيش الروسي ضربات على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا أثناء زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكتب غلادكوف في قناته على تليغرام أمس ((في منطقة شيبكينو، استهدفت القوات الأوكرانية بلدة كراسنوي بـ95 قذيفة من قاذفة قنابل يدوية، دون وقوع إصابات، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في أحد المنازل ما أدى لتدميره بشكل كامل)). وأضاف الحاكم أن بلدة بوبوفكا، في منطقة كراسنويا ياروغا، تعرضت لثلاث قذائف، ما تسبب بتضرر منشأتين في البنية التحتية، ((ويبدأ عمال الطوارئ أعمال الصيانة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع الروسية)).

وأشار غلادكوف إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت عدة بلدات في مناطق بيلغورود وبوريسوفكا وغرايفورون، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة في بلدة بيسونوفكا، وثلاث طائرات مسيرة انتحارية في بلدة سولنتسيفكا. وإثر هذا الهجوم تضرر أحد المستودعات في بلدة رازومنوي.

وكان الجيش الروسي شن ضربات على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا أثناء زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال ميتسوتاكيس للصحافيين ((في ختام الزيارة سمعنا صفارات الإنذار ودوي انفجارات بالقرب منا. لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ)). أما زيلينسكي فقال إن الجيش الروسي ((لا يهتم ما إذا كانت الأهداف عسكرية أم مدنية،وما إذا كانوا ضيوفاً دوليين. هؤلاء الناس لا يهتمون)).

وصرّح المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك وكالة فرانس برس ((نؤكد الهجوم على البنية التحتية لموانئ مدينة أوديسا. نؤكد مقتل خمسة أشخاص وهناك جرحى أيضاً)). في المقابل، أعلنت روسيا أنها استهدفت قاعدة أوكرانية للمسيّرات البحرية في المدينة.

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