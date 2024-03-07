واشنطن تتوعد بمحاسبة الحوثيين على «هجوم السفينة» الدامي

توعدت أمريكا بمحاسبة الحوثيين، بعد مقتل ثلاثة من طاقم سفينة استهدفوها في خليج عدن، في أول ضربة للحوثيين تسفر عن سقوط ضحايا منذ بدء هجماتهم البحرية في البحر الأحمر، فيما شنّت ضربات ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن((معتبرةً أنهما كانتا تشكلان)) تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان نشرته أمس إنه ((تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة أم/في ترو كونفيدينس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم باربادوس، أثناء عبورها لخليج عدن)). وأضافت ((أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربع إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة)).

في مانيلا، أكدت وزارة العمالة المهاجرة أن فيليبينيين هما بين القتلى الثلاثة، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين على الأقل بجروح خطرة.

وأكدت واشنطن في أعقاب الضربة الأخيرة، أنها ستواصل استهداف الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن أبرزها صنعاء.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحافيين ((سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته)). وأضاف أن هجمات الحوثيين على السفن ((لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عدداً منهم)).

إجلاء

وأعلنت البحرية الهندية على حسابها على منصة ((إكس)) أمس أن سفينة حربية تابعة لها أنقذت أفراد الطاقم المؤلف من 21 فرداً بينهم هندي واحد وأجلتهم إلى جيبوتي المجاورة، ونشرت مشاهد من عملية الإنقاذ. وأوضح أحد عناصر الفريق الهندي في الفيديو أنه تمّ إجلاء ثمانية أشخاص على متن مروحية بينما أُجلي الآخرون بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، عبر قوارب نجاة، ثمّ نُقلوا إلى مستشفيات في جيبوتي.

وأعلن الحوثيون مسؤوليّتهم عن هجوم الأربعاء مؤكدين أن السفينة أمريكية.

ضربات

وفي بيان منفصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم)) فجر أمس أنها شنّت ضربات ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن((معتبرةً أنهما كانتا تشكلان))تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة((.

وتأتي التطورّات الأخيرة بعد غرق سفينة))،روبيمار، التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية، السبت، وعلى متنها 22 ألف طنّ من سماد فوسفات الأمونيوم الكبريتي، ما يهدد بالتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر واليمن، بحسب خبراء.

وتسربت المياه إلى السفينة على مدى 12 يوماً منذ أن أدى هجوم صاروخي نفذه الحوثيون في فبراير إلى تضرر هيكلها وإجلاء طاقمها إلى جيبوتي.

وتؤثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لأسبوع أقلّه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز