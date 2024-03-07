عبدالله المري يلتقي عدداً من الوزراء وقادة الشرطة الدوليين

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الوزراء وقادة الشرطة الدوليين، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية التي انعقدت بمركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام.

واستقبل معاليه، الفريق إيفان كوبراكوف وزير الداخلية في بيلاروسيا، ونيناد نيشيتش، وزير الأمن في البوسنة والهرسك، والفريق محمد عبدالله البسامي، مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، واللواء الدكتور عبدالله عبدربه المعايطة، مدير الأمن العام الأردني، واللواء ديميلاش جي مايكل، المفوض العام للشرطة الفيدرالية الأثيوبية، وزيفكو كوتسيف، أمين عام وزارة الداخلية، كبير المفوضين في بلغاريا، والجنرال فيليكس نامهوراني، مفوض عام شرطة رواندا.

وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، والوفود الشرطية والأمنية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بقادة الشرطة والوفود المرافقة لهم، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جهات إنفاذ القانون، في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، لافتاً إلى أن اللقاءات الدائمة مع قادة الشرطة في مثل هذه القمم تعزز التواصل البناء في مكافحة الجريمة.

وأضاف معاليه، أن القمة الشرطة العالمية تعزز الفرص لبناء مستقبل أكثر أماناً، بوصفها الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية، موضحاً أن جلسات القمة تشهد حضوراً كبيراً نظراً لمناقشتها أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.

من جهتهم، أشاد الوزراء وقادة الشرطة، بالتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الدولة في الأمن والأمان.

واطلعت الوفود، على منصة شرطة دبي التي صُممت على شكل مركز الشرطة الذكي SPS، مستمعين لشرح حول خدمات مركز الشرطة الذكي والخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية.

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