هزاع بن زايد يعيّن محمد بن حمدان بن زايد وكيلاً لمكتب نائب حاكم أبوظبي

هزاع بن زايد يعيّن محمد بن حمدان بن زايد وكيلاً لمكتب نائب حاكم أبوظبي
التاريخ
3/7/2024 7:27:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، قراراً بتعيين الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيلاً لمكتب نائب حاكم أبوظبي.
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