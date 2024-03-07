هزاع بن زايد يعيّن محمد بن حمدان بن زايد وكيلاً لمكتب نائب حاكم أبوظبي

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، قراراً بتعيين الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيلاً لمكتب نائب حاكم أبوظبي.

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