بدور القاسمي: «يوم المرأة العالمي» يذكرنا بقوة روحها ورمزية عطائها

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إنه على مدار أكثر من 100 عام، ظل ((يوم المرأة العالمي)) مناسبة تذكرنا بالقوة التي تحملها روح المرأة، ورمزية عطائها وإرادتها في مختلف ثقافات العالم، وهذا العام يشكل شعار ((الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم)) دعوة للاحتفاء بالمنجزات التي حققتها المرأة وتقدير حجم مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الوقت نفسه فرصة لتأكيد التزامنا تجاه تمكينها في مناحي الحياة كافة.

نموذج ملهم

وأضافت الشيخة بدور في كلمة لها بهذه المناسبة التي تصادف الثامن من مارس: تؤكد المرأة دائماً، أنه لاعقبة تقف أمامها، ولا يوجد تحد لا يمكنها تجاوزه وتثبت أن الأحلام مهما كانت كبيرة فإنها قابلة للتحقق، فاليوم وأكثر من أي وقت مضى تتقلد أعداد كبيرة من النساء مناصب عليا، وتترأس مؤسسات كبرى، وتبرز في مختلف القطاعات العلمية والإبداعية والفنية، فمن رائدات فضاء، إلى فنانات، ومبتكرات وعالمات في الهندسة والطب والفيزياء، إلى قياديات وشخصيات رسمية في مناصب سياسية ومهام اقتصادية كبيرة، وكأنها بذلك تثبت أن الموهبة لا تعرف فرقاً بين الرجال والنساء.

وأوضحت أن كل واحدة من النساء تشكل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة، تضيء بإسهاماتها ومبادراتها وجهودها الطريق أمام المزيد من النساء حول العالم ليستكملن المسيرة، ويكن جزءاً أصيلاً في بناءغدٍ أفضل وأكثر تنوعاً وابتكاراً للإنسانية جمعاء.

مكانة

وقالت: هذا الواقع الذي نفخر به، وهذه المكانة التي وصلت لها المرأة، لا تعني أن التحديات اختفت، وأننا وصلنا إلى الطموحات كاملة، فعلى الرغم من كل ما تحقق، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، وتذكرنا كل يوم بأهمية وضرورة العمل الجماعي، أفراداً ومؤسسات، إذ تشير ((منظمة العمل الدولية)) إلى أن النساء يشكلن نصف سكان العالم.

لكن 61% منهن يشاركن في القوى العاملة، مقارنة بـ 90% من إجمالي الرجال.. إلى جانب ذلك يشير ((تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين)) لعام 2022، الصادر عن ((المنتدى الاقتصادي العالمي))، أننا نحتاج إلى 132 عاماً لسد الفجوة القائمة والوصول إلى التكافؤ الكامل، وهو ما يمثل في الواقع ليس تحدياً، وإنما يشكل في الحقيقة دعوة لصنّاع القرار، وقادة التغيير، لتسريع وتيرة العمل لتغيير هذه الأرقام كاملة.

وأضافت: هذا يوجب علينا الاعتراف بأن تحسين التمثيل النسائي، يتطلب العمل المباشر والمكثف من المؤسسات المعنية، وفي الوقت نفسه يتطلب من كل سيدة أن تستثمر في طاقاتها وقدراتها، لأن الحلول الجذرية والشاملة تتطلب تعاوناً دولياً وعالمياً، وإيماناً وجهداً شخصياً أيضاً..

ومن خلال تجربتي الخاصة في منصب قيادي بصناعة النشر، كنتُ أتفاجأ دائماً بضعف التمثيل النسائي في الاجتماعات، وقررتُ أن أكرس جهودي خلال تولي منصب رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين لتغيير هذا الواقع، وتكللت الجهود بإطلاق مبادرة ببلش هير((PublisHer لتمكين النساء في قطاع النشر، وتعزيز تقدمهن نحوالمشاركة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا والقيادية، وعملنا على توسيع نطاق المبادرة من خلال إطلاق جوائز ببلش هير للتميّز، بهدف تكريم النساء والاحتفاء بالأصوات النسائية وتعزيزقدراتهن وأدوارهن القيادية في صناعة النشر)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز