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لطيفة بنت محمد: الإمارات سجّلت مساراً متفرداً في دعم المرأة

3/7/2024 7:27:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن الإمارات سجّلت مساراً متفرداً في دعم المرأة وقدمت لها كافة مقوّمات التمكين.

وأشارت سموها، إلى أهمية الإنجازات التي حقّقتها المرأة في مختلف أنحاء العالم، وساهمت من خلالها في بناء المجتمعات وصنع مستقبل الأوطان، لافتة إلى أن المرأة باتت شريكاً رئيساً في منظومة التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت سموها: ((يمثّل يوم المرأة العالمي احتفاءً بالمسيرة المُلهمة للمرأة ودورها الريادي كأم ومربية للأجيال وصانعة للتغيير، وبأدوارها المتعددة التي ساهمت في إحداث تحوّل إيجابي في مختلف المجالات والقطاعات، وبخطواتها الثابتة على أرض التميز والابتكار، ما جعل منها نموذجاً يحتذى به في العطاء والعزيمة والإصرار على النجاح)).

وأشارت سموها، إلى أن المرأة الإماراتية نقشت في سِجل الإنجازات حكايات إلهام لا تنتهي، وروت فصولاً من قصص النجاح والإرادة التي لا تلين، لافتة إلى أنها حظيت بكل الدعم والتمكين في ظل القيادة الرشيدة التي أيقنت أهمية دورها ومشاركتها في الارتقاء بمجتمعها.

وقالت سموها: ((سجّلت الإمارات مساراً متفرداً في دعم المرأة، وقدمت لها كافة مقوّمات التمكين، وعزّزت دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمشاركة في نهضة الوطن، وفتحت أمامها آفاق الإبداع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم ملهمة نساء العالم)).

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