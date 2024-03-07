منال بنت محمد: المكانة العالمية للإمارات في التوازن بين الجنسين نتاج رؤية محمد بن زايد ودعم محمد بن راشد

توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدة بالدعم الذي يقدمه سموهم للمرأة والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.

كما توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة جهود ومبادرات سموها ورعايتها للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وقالت سموها في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به عالمياً هذا العام تحت شعار ((الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم))، إن المكانة العالمية والريادة الإقليمية لدولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين هي نتاج للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للمرأة، وحرص سموهم على تهيئة كافة السبل لإنجاح دورها في مختلف مسارات التنمية وصناعة المستقبل، ترسيخاً للنهج الداعم الذي أرساه المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت سموها: ((برؤية قيادتنا الرشيدة، فإن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل خارطة طريق لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف الحيوي، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بشكل خاص، ما يتوافق مع شعار الاحتفال بيوم المرأة العالمي لهذا العام الهادف إلى إبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات)).

مشاركة

وأشارت سموها، إلى أن المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي تعد واحدة من 4 ركائز وأهدف رئيسية تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة 2022 – 2026، وتستهدف سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال العمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، من خلال المبادرات والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية للحكومة بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين.

جهود

وأكدت سموها، أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يواصل جهوده ومشاريعه النوعية التي تعزز ما حققته الدولة من إنجازات في هذا المجال طوال السنوات الماضية في إطار من التشريعات الرائدة والسياسات الداعمة التي أسهمت في تصدر الإمارات دول المنطقة ووصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بهذا الملف الحيوي الذي يعد ركيزة رئيسية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وجعل من تجربتها نموذجاً ملهماً للكثير من دول العالم.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازها وفخرها بإنجازات المرأة الإماراتية في كافة القطاعات وإسهاماتها المؤثرة فيما وصلته الدولة من مكانة عالمية مرموقة، ضمن رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات، مشيدة سموها بدعم كافة الوزارات والحكومات المحلية لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي أطلقها المجلس وترسيخ بيئة العمل الداعمة عبر سياسات ومنظومات من شأنها تسريع المستهدفات الوطنية.

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