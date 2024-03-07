الشيخة فاطمة: بنات الإمارات زهرات وطننا ومصدر قوته وريادته

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 من مارس من كل عام، مؤكدة سموها أن بنات الإمارات زهرات الوطن ومصدر قوته وريادته، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.

وقالت سموها في كلمتها بهذه المناسبة: ((في اليوم العالمي للمرأة، أتقدم بتحية اعتزاز وفخر للمرأة في دولة الإمارات والعالم، التي أراها رمزاً للوفاء والإخلاص والتفاني، ومرآة لتحضر ورفعة الأمم، لعطائها السخي الذي تخطى حدود مجتمعها ووطنها وارتقى لخدمة الإنسانية في منزلة أعظم وأسمى لدورها الكريم)).

وأضافت سموها: ((في هذا اليوم نبارك لبناتي الغاليات زهرات الوطن وقوته ومصدر تميزه وريادته.. أبارك لكن جهودكن الطيبة وأثركن الإيجابي في مسيرتنا التنموية المشرفة.. تعجز الكلمات أمام وصف مدى إيماني بقدراتكن ومحبتي الفياضة لكن جميعاً.. ولكني أبقى على العهد.. ذلك الوعد النابع من قلب الأم، بأن أبقى السند والعون لأحلامكن وطموحاتكن الملهمة.. حفظكن الله ورعاكن)).

وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بـ((اليوم العالمي للمرأة)) الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وسط تعاظم دورها في دعم وتمكين المرأة ومناصرة قضاياها وحقوقها على المستويين الإقليمي والدولي.

حيث يعد الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية التي تنظر إلى المرأة بصفتها شريكاً أساسياً ومؤثراً في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.

اعتزاز

وبهذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة ((خولة)) للفن والثقافة، إن دولة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات وتقديراً لدورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة، المرأة الإماراتية تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأشادت سموها، بالدعم المستمر الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة في مختلف المجالات، مما عزز دورها ومكانتها، ولطالما كانت سباقة في إفساح المجال وتهيئة المناخ المناسب للمرأة والذي يجعلها تبتكر أفكاراً مستنيرة تخدم المجتمع وتحقق رفاهيته واستدامته، والدفع قدماً بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية للارتقاء بالمرأة ولبناء مجتمع إماراتي متحضر.

مكانة مرموقة

وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع، وأن إسهاماتها بارزة في التنمية الوطنية وفي جميع المجالات، ودورها رائد في النهضة الحضارية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، وهي شريك فعال في المجتمع وبصماتها ناصعة في سجل الوطن ومكتسباته ومنجزاته.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً بارزاً في رعاية وتمكين المرأة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة وهيأ لها البيئة التي تمكنها من إبراز طاقتها الإبداعية في جميع ميادين العمل الوطني.

وهو نهج يتواصل في ظل قيادتنا الرشيدة، وقالت إن المرأة الإماراتية حظيت بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ ساندت سموها المرأة الإماراتية وشجعتها على إطلاق العنان لإبداعاتها في التعليم والعمل ومختلف مجالات التنمية الوطنية ما دفع بها إلى الصدارة دائماً.

نهج ثابت







وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نسير في الهيئة وفق النهج المستدام والثابت الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والقائم على تعزيز مساهمة المرأة في صنع الإنجازات الوطنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي وإبقاء راية الوطن عالية خفاقة، ونعمل في الهيئة على إشراك المرأة في صنع القرار وآليات التنفيذ، لضمان احتواء جميع شرائح المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)).

مسيرة ظافرة







وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: ((اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بمسيرة ظافرة من الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى عقود طويلة، نفخر بما حققته المرأة في دبي ودولة الإمارات من إنجازات وصولاً إلى ما نراه اليوم من مشهد اجتماعي مبهر تحتل فيه المرأة موقع القيادة والريادة إلى جانب أخيها الرجل، إذ تقود الدفة في العديد من المناصب والمواقع في الحكومة والقطاع الخاص، من الصحة إلى التعليم، وصولاً إلى العلوم المتقدمة والفضاء.

وأكد أن نجاح المرأة في دبي ودولة الإمارات كان ومازال باهراً في كل هذه المواقع، إذ برهنت على كفاءتها وتميّزها كمعلمة وطبيبة ومديرة ووزيرة من دون أن تغفل عن دورها الحيوي في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال، فاستحقت بذلك إعجاب العالم أجمع.

روح المكان







وأشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، إلى جمالية وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمرأة بأنها: ((روح المكان ومكان الروح)).

لافتة إلى أن المرأة هي المحرك الأساسي لمسيرة التنمية وبناء المجتمعات، وتؤكد الإنجازات النوعية التي حققتها المرأة على مكانتها وأهمية أدوارها ومساهماتها في مختلف المجالات التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

حيث أثبتت المرأة في مختلف أماكن تواجدها قدرتها على تحمل المسؤولية، وتحولت إلى نموذج ملهم بفضل عطاءاتها المتواصلة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الثقافة والفنون الذي عبرت فيه عن إبداعاتها ومدى قدرتها على التأثير في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ولفتت إلى أن ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم القيادة الرشيدة نابع من إيمانها بأهمية الاستثمار فيها وإبراز طاقاتها وتمكينها من تحقيق طموحاتها وتطوير إمكانياتها.

شريك حقيقي







بدورها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن اليوم العالمي للمرأة يعد فرصة للاحتفاء بالنساء حول العالم وتقدير إنجازاتهن في كافة القطاعات، ويجسد المكانة البارزة التي باتت المرأة تحظى بها اليوم باعتبارها شريكاً حقيقياً وفاعلاً في مسيرة البناء والتنمية، مضيفة: ولقد ظهرت نماذج نسائية استثنائية في دولة الإمارات جعلت منها محط أنظار العالم ووجهة للنساء الطموحات من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت أن المرأة تقود اليوم تحولاً إيجابياً في مجتمعاتنا في ميادين العمل والعلم والفن والرياضة والتربية وغيرها، معبّرة عن امتنانها للنساء اللاتي يجسدن التفاني والإبداع والتفوق، ويواصلن ترك بصماتهن وإلهام الأجيال تلو الأخرى، من أجل ترسيخ بيئة تضمن فيها المرأة الحفاظ على مكتسباتها، وتعزز مكانتها وتواصل عطاءها ودورها الرائد في إرساء دعائم النهضة.

ركيزة نماء







من جهته، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: ((يعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة دولية للاحتفاء بعطاءات المرأة، وتقدير إنجازاتها وإسهاماتها الجليلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية المضي في دعم وتمكين المرأة كركيزة لنماء الدول وتقدمها، ويحظى هذا اليوم بمكانة خاصة في دولة الإمارات.

حيث نستذكر خلاله بفخر ما حققته الكوادر النسائية من إنجازات ومكتسبات، رسخت من خلالها دورها المحوري كشريك للرجل في مسيرة التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعد دولة الإمارات رائدة في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات، إذ تتقلد الكفاءات النسائية باقتدار مناصب رفيعة في منظومة العمل الحكومي، وتضطلع بأدوار قيادية في مختلف القطاعات، وتسطر قصص نجاح متميزة في ريادة الأعمال)).

عطاءات سخية







وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: ((نحتفي باليوم العالمي للمرأة تأكيداً على دورها الريادي ومساهماتها العظيمة في مسيرة التطور والتقدم، وتقديراً لجهودها وعطاءاتها السخية في سبيل دفع مسيرة التنمية.

وفي هذه المناسبة، نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والعالمي بصفتها شريكاً فعالاً في ميادين الاقتصاد والعلم والثقافة والسياسة وغيرها، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على قائمة أولوياتها)).







بدورها، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: ((اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتسليط الضوء والاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في جميع أنحاء العالم، وقد ساهم مركز دبي المالي العالمي على مدى 20 عاماً من تاريخه الحافل بالإنجازات باعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً، في توفير البيئة الداعمة والتمكينية للمرأة عبر تحقيق وتفعيل تدابير المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، إيماناً واعتزازاً بدورها الحاسم والأساسي في تسريع وتيرة التقدم)).

مبادرات هادفة







وقالت منى فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة ((دوكاب)): ((تتمتع المجموعة بمسيرة حافلة بالمبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين ضمن منظومتها.

وبالتالي تمكين المرأة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية ذلك في خلق بيئة مبتكرة ومتطورة في القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب الانفتاح على وجهات النظر المختلفة، وتؤمن دوكاب بأهمية كسر الحواجز والقوالب النمطية بين الجنسين، وتشجيع مشاركة المرأة ضمن مختلف الفرق، طالما أنها قادرة على ذلك)).







من جهتها، قالت ميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في مجموعة ((دوكاب)): ((تولي المجموعة مكانة مميزة للمرأة من خلال دعمها وتمكينها في كافة مجالات وقطاعات المجموعة.

وتوفير الدعم الكامل لها والإمكانيات والأدوات اللازمة لتشجيعها على العمل والعطاء، وترك بصمة واضحة وتحقيق الريادة، وتعد المرأة شريكاً فاعلاً في نجاح ((دوكاب))، حيث تشهد المجموعة نمواً ثابتاً بشكل سنوي في أعداد النساء الموظفات فيها)).







وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إلى أن الاستثمار في المرأة الإماراتية من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات اقتصادية شاملة للجميع.

وقد أصبحت المرأة الإماراتية صاحبة بصمة كبيرة في تسريع وتيرة التقدم والرخاء، بما فيها المسيرة الحقوقية والاقتصادية، نظراً لاستثمار دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد، بطاقاتها وإنجازاتها، فكانت ولا تزال، صانعاً لمجد هذا الوطن، وشريكاً مؤثراً في كل موضع فخر، بأحداثه ووقائعه، وماضيه ومستقبله.







بدورها، قالت مريم محمد الأحمدي، نائبة رئيسة الجمعية، إن المرأة أيقونة متفردة في مسيرة العمل الوطني والحقوقي والمجتمع الاقتصادي، والإمارات سبقت دولاً متقدمة في الاستثمار بالمرأة، ومنحها حقوقها الإنسانية، مؤكدة دور جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في تعزيز بناء المنجزات القائمة بالوطن، ودعم مسيرة المجتمع المدني لريادة المرأة الحقوقية في كافة مناحي الحياة التنموية.







من جهتها، قالت إسراء علي الأميري، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن بنت الإمارات أضحت مصدر إلهام لنساء العالم، ودليل ذلك وجودها في مواقع قيادية.

وشكّلت مصدر اعتزاز لوطنها الإمارات، وأشادت بالمكانة التي نالتها المرأة الإماراتية في المسيرة الحقوقية، لاسيما حقوق أصحاب الهمم، والتي سخّر لها الرعاية الأولى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت اليوم النموذج والقدوة والمثال في بناء اقتصاد الوطن، ونهضة المجتمع وتقدمه.

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