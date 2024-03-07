محمد الشرقي يؤكد أهمية تعميق الهوية بأساليب إبداعية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطة التطويرية في برامج تلفزيون وإذاعة الفجيرة، والخطة البرامجية الجديدة المقررة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّد سموه، دور الهيئة في دعم متطلبات العمل الثقافي والإعلامي لتحقيق أهداف خطة الفجيرة الإستراتيجية ومحاور عملها، مشيراً إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمنظومة عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية في الإمارة، وتوجيهات سموه بتوفير مُمكّنات نجاحها واستمراريتها، تأكيداً لتكامل قطاعَي الثقافة الإعلام ودورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأشاد سموه، بجهود الهيئة في متابعة وتطوير المحتوى الإعلامي والبرامجي، منوّهاً بأهمية تعميق عناصر الهوية الوطنية، والتعبير عن القيم الثقافية والحضارية والموروث الأصيل لدولة الإمارات بأساليب إبداعية ترسخه في نفوس الأجيال القادمة، وتعرف العالم به.

وتقدّم ناصر اليماحي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه لبرامج الهيئة وخططها ومتابعة عملها، مما يشكل دافعاً كبيراً نحو تقديم أفضل المُخرجات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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