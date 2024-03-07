إطلاق «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدورة الثانية من ((جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل)) التي تعتبر الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل، تقرر فتح المجال لتكريم عدد أكبر من الفائزين ليصل إلى 90 فائزاً بدلاً من عن 66 فائزاً، كما تم زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين درهم.

وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة أمس في دبي إن الجائزة ترسخ مفهوم الريادة والتميز بوصفها جزءاً رئيسياً من ثقافة العمل في الإمارات، في ظل رؤية استشرافية ملهمة للقيادة الرشيدة للدولة.ودعا العور الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى المشاركة في الجائزة التي من شأنها دعم مبدأ تعزيز سهولة الأعمال وتحفيز قطاع الأعمال وتبادل التجارب الخلاقة لتطوير منظومة سوق العمل في الدولة.

وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة فئة ((الشركات)) وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز.

وتشمل الفئة الثانية ((القوى العاملة المتميزة)) ثلاثة فروع، الأولى هي ((العمالة الماهرة)) التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما ((العمالة من المستويات المهنية الأخرى)) و((العمالة المساعدة))، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزاً ضمن هذه الفئة.

وتمثل الفئة الثالثة ((السكنات العمالية)) التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال.وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة ((شركاء خدمات الأعمال)) من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.

وسيتم في فئة ((شركاء خدمات الأعمال)) أخذ آراء المستفيدين من الخدمات وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين. وتتمثل الفئة الخامسة ((التكريم الخاص)) وتشمل أربع فئات فرعية هي:

((نخبة الشركات)) التي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، و((شخصية العام)) الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي، و((المبادرة الرائدة)) في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، و((المؤثر الاجتماعي)).

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