برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات بأبرز وجهات دبي خلال رمضان

توفر دبي فرصاً مثالية للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، طوال شهر رمضان في ظل ما تتميز به الإمارة من تنوع ثقافي وما تحتضنه من العديد من الفعاليات الاحتفالية خلال هذا الشهر الكريم، بما في ذلك الأنشطة التقليدية الفريدة في منطقة ((السيف)) التراثية وغيرها من الوجهات البارزة مثل ((جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي آر))) و((سوق مدينة جميرا)).

وابتداءً من أول أيام رمضان حتى 14 أبريل-من الساعة 8:30 مساء، و حتى منتصف الليل تستضيف منطقة السيف فعاليات مختلفة، حيث تضيء عروض الألعاب النارية سماء وجهة ((السيف)) على ضفاف خور دبي كل ليلة من 22 حتى 24 مارس في تمام الساعة 10 مساءً.

كما تحول العروض الضوئية منطقة ((السيف)) التراثية إلى وجهة رمضانية بامتياز، حيث تتزين الجدران المجاورة لمرسى القوارب بعد غروب الشمس بلوحات حية وملونة بإلهام من أجواء الشهر الفضيل كل نصف ساعة .

وهناك البازار الرمضاني حيث يمكن لزوار ((السيف)) الراغبين باختيار هدايا فريدة لأحبائهم أو التألق بإطلالات رمضانية مميزة زيارة السوق التقليدي الذي يرحب بالزوار كل يوم بعد الإفطار.

كما سيكون زوار ((السيف)) على موعد مع تجربة ثقافية فريدة وعروض حية ممتعة يؤديها مجموعة من الموسيقيين باستخدام آلات موسيقية تقليدية، مثل العود والقانون، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. وتستكمل منطقة ((السيف)) احتفالاتها بشهر رمضان المبارك مع استضافة جلسات الحكواتي، التقليد الشهير في التراث العربي، خلال عطل نهاية الأسبوع.

((بوكس بارك))

وابتداءً من أول أيام رمضان وحتى 14 أبريل، تستضيف ((بوكس بارك)) السوق الرمضاني المؤقت (Pop -up): ينظم متجر ((أوربانيست)) سوقاً مؤقتاً يضمّ تشكيلة متنوعة من الهدايا الفريدة وتصاميم الأزياء المميزة والأدوات المنزلية والمجوهرات والقطع الفنية. وهناك أيضاً معرض فني مستوحى من أجواء الشهر الفضيل إلى جانب المساحة المخصصة للتسوق.

وتقدّم مجموعة من مطاعم ((بوكس بارك)) المطلة على الممشى المزين بالفوانيس قوائم طعام خاصة لوجبتي الإفطار والسحور.

((جي بي آر))

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد ابتداءً من 15 مارس حتى 14 أبريل من 6 مساءً حتى 10 مساءً، تحتضن ((جي بي آر)) ورش عمل ممتعة للأطفال ويحظى الأطفال بفرصة التعبير عن مهاراتهم الإبداعية في الفنون والحرف اليدوية من خلال ورش العمل المفتوحة ذات الطابع الرمضاني التي تُقام بعد الإفطار.

ويمكن للسيدات تزيين أيديهن بنقوش الحنة التقليدية، في حين يحظى جميع أفراد العائلة بفرصة مشاهدة عروض الصقارة، أحد الرموز الوطنية لدولة الإمارات، والتقاط الصور معها.

وهناك 4 عروض موسيقية حية كل ليلة تملأ أجواء الوجهة بأروع الألحان. وهناك جوائز رمضان، حيث يحظى مستخدمو تطبيق ((تيكت)) بفرصة الحصول على 50 نقطة تعادل 50 درهماً عند شراء ثلاث وجبات من المطاعم والمقاهي المشاركة في العرض في رمضان المبارك.

للمشاركة، يجب تنزيل تطبيق المكافآت ((تيكت)) على الهاتف المحمول وإنفاق 25 درهماً على الأقل في عمليات الشراء من الوجهات المشاركة للفوز بالجوائز. ويمكن لضيوف ((جميرا بيتش ريزيدنس ذا ووك)) الاستمتاع بتناول التمور والقهوة مجاناً خلال الشهر الفضيل.

((بلوواترز))

ستضيء عروض الألعاب النارية سماء جزيرة ((بلوواترز)) أيام الجمعة والسبت والأحد بين 15 و31 مارس الساعة 9:30 مساءً. ويمكن لزوار ((بلوواترز)) الاستمتاع بالعروض المميزة من أحد مطاعم الوجهة أو على جسر المشاة الواصل بين جزيرة ((بلوواترز)) و((جميرا بيتش ريزيدنس ذا ووك)).

الخوانيج

وفي الفترة من 10 مارس حتى 9 أبريل، يقدّم ((الخوانيج ووك)) و((لاست إكزت الخوانيج)) أمسيات رمضانية كل يوم بعد الإفطار، في الركن الرمضاني الذي يعكس التقاليد العريقة للإمارات، حيث يمكن للزوار تزيين أيديهم بالحناء وتناول القهوة العربية المميزة مع التمر والاستمتاع بجلسات الحكواتي الشيقة.

سوق مدينة جميرا

يقدّم مسرح الفن الرقمي، المميز بمساحات مخصصة للعروض الصوتية والفنية والإضاءة الغامرة، برنامجاً حافلاً بطابع رمضاني مميز، بما في ذلك عرضا ((أحلام الرومي)) و((أصوات الصوفية)) التي تسلط الضوء على أشعار وكتابات جلال الدين الرومي، إضافة إلى وجبة سحور غامرة، مع خصم 25% عند استخدام الرمز ((RAMADAN25)) من 12 مارس إلى 11 أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز