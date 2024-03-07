إنشاء إحدى أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة بـ «دبي الجنوب»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن وضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات الجديدة لشركة ((تيم أيروسبيس)) في دبي الجنوب. ومن المقرر تشييد المنشأة وفقاً للحد الأقصى لأبعاد التصميم المسموح بها، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة، مع قدرة استيعابية تصل لخمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة A380. وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((تيم أيروسبيس))، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وستقدم المنشأة الجديدة، المتوقع الانتهاء منها بحلول 2025، خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية، سواء للركاب أم البضائع.

وأعرب طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، عن سعادته لبدء أعمال بناء الحظيرة الجديدة وأهميتها في تعزيز قطاع الطيران، خصوصاً بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنمو المتوقع في السنوات المقبلة. وشدد على الدور المهم الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النمو، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.

وأكد تيمور شاه شهاب أهمية المنشأة الجديدة في تحسين قدرات صيانة الطائرات ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: ((نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في خلق بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها، إلى جانب البنية التحتية والحلول المتقدمة التي يوفرها مشروع محمد بن راشد للطيران. نحن ممتنون لفريق عمل المشروع على الدعم غير المحدود، ونؤكد استعدادنا لخدمة عملائنا في قطاع الطيران بالمنطقة)).

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