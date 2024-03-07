محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في ديوان وزارة المالية في دبي.

وحضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إذ ناقش الجانبان أهمية الشراكات العالمية لتحقيق الاستدامة، ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وأشار معالي الحسيني، إلى أهمية دعم التنمية المستدامة من خلال تنويع وتطوير مصادر التمويل، وحشد رأس المال، وتبسيط الوصول إلى التمويل لتعزيز الازدهار الاقتصادي. وأكّد معاليه، أن الإمارات تبذل أقصى الجهود مع الشركاء من المؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.

بدورها، أشادت أمينة محمد، بالشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة والتي تعكس التزام الطرفين العميق بتحقيق عالم أفضل، ونوهت بدور الإمارات في إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف أجندة الاستدامة العالمية.

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