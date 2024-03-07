Friday, 08 March 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة

3/7/2024 7:27:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في ديوان وزارة المالية في دبي.

وحضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إذ ناقش الجانبان أهمية الشراكات العالمية لتحقيق الاستدامة، ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وأشار معالي الحسيني، إلى أهمية دعم التنمية المستدامة من خلال تنويع وتطوير مصادر التمويل، وحشد رأس المال، وتبسيط الوصول إلى التمويل لتعزيز الازدهار الاقتصادي. وأكّد معاليه، أن الإمارات تبذل أقصى الجهود مع الشركاء من المؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.

بدورها، أشادت أمينة محمد، بالشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة والتي تعكس التزام الطرفين العميق بتحقيق عالم أفضل، ونوهت بدور الإمارات في إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف أجندة الاستدامة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107950921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث