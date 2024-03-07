شراكة بين «محمد بن راشد للابتكار» و«مشاريع الأمل»

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار؛ المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية الإماراتية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مشاريع الأمل؛ الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل في مملكة البحرين، عن دخولهما في شراكة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ((بيبان))؛ البرنامج التلفزيوني الذي تنتجه مشاريع الأمل، الذي يعدّ أول منصة استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

ويسلط برنامج ((بيبان))، الضوء على رواد أعمال وأصحاب مشاريع من مختلف الوطن العربي وهم يعرضون مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع والتي يمكنها أن تسرع من نمو هذه المشاريع لأسواق جديدة.

وتظهر الشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق محمد بن راشد للابتكار، توافقاً قوياً مع مهمة مؤسسة محمد بن راشد للابتكار في تعزيز نمو ونجاح الابتكارات المحلية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيلعب برنامج ((بيبان)) دوراً محورياً في تيسير وصول الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ما سيؤدي بدوره إلى تسريع نمو هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مسار نموها.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ((يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم الابتكار، والإسهام في الجهود الحثيثة الرامية إلى دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات، وتأتي شراكتنا مع مشاريع الأمل، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، وذلك من خلال برنامج ((بيبان)) التلفزيوني الذي يعتبر منصة حيوية تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال عرض أفكارهم ومشاريعهم، بأسلوب يتجاوز الأطر التقليدية ويسهم بتعزيز التعاون في المنطقة، ويخلق بيئة مناسبة لازدهار روح الابتكار وريادة الأعمال)).

بدوره، قال أيمن بن توفيق المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل: ((تتضح رؤيتنا المشتركة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار على إثر هذه الشراكة الهادفة لتعزيز ريادة الأعمال والدفع بالنمو الاقتصادي إقليمياً، ويقدم هذا التعاون فرصة فريدة من خلال برنامج ((بيبان))، حيث سيتمكن رواد الأعمال من عرض مشاريعهم وبناء الروابط مع المستثمرين المحتملين في مشاريعهم، كما تتيح لنا هذه الشراكة استكشاف أوجه التعاون المختلفة بيننا وصندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يعد مؤسسة إقليمية رائدة في مجال الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا لرواد الأعمال في الإقليم، يداً بيد، نبني مستقبلاً يزدهر فيه الابتكار، ويجد رواد الأعمال الدعم اللازم للنجاح على نطاق أوسع، والمساهمة في ازدهار مجتمعاتنا والمجتمعات المحيطة بنا)).

ومن خلال الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، يمكن للمشاريع القائمة في دولة الإمارات التقديم للموسم الرابع من برنامج ((بيبان)) عبر الموقع الإلكتروني beban، وسيتم اختيار المشاريع عبر عملية تقييم تتكون من 5 مراحل، بدءاً من مرحلة فرز المشاريع بالاعتماد على المؤهلات المحددة، ويلي ذلك مرحلة تقييم المشاريع من قِبل خبراء ومختصين بقطاعات الأعمال. وسيتم فيما بعد ترشيح أصحاب المشاريع للانضمام في برنامج تدريبي مكثف بعد انتقائهم من قبل لجنة مختصة، وستشهد المرحلة الأخيرة الكشف عن التشكيلة النهائية للمشاريع المرشحة للمشاركة في ((بيبان)) مع بدء تصوير حلقات البرنامج.

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