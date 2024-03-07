4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي، على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات، أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((دبي الإسلامي))، و((مصرف عجمان))، و((إعمار للتطوير))، بسيولة ناهزت 163 مليون درهم، تعادل 53.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 305.6 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة، أمس، بدعم قطاعات الصناعة والعقارات والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4236.98 نقطة، منخفضاً بـ0.27%.

وقفز سهم ((الإثمار القابضة)) 14.9%، ليقود ارتفاعات 26 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف عجمان 4.4%، وتبريد 3.7%، وأقفل ((إعمار للتطوير)) مرتفعاً 3.2% عند 8.38 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.40 دراهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.05% إلى مستوى 9225.83 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207 ملايين درهم في جلسة، أمس، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 74.1 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 65.7 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.36%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 4.5%، وأغذية 3.2%، وانفستكورب كابيتال 2%، وأمريكانا للمطاعم 1.8%.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.25 مليار درهم، موزعة بواقع 947.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و305.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 413.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.9 ألف صفقة.

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