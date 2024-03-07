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2.27 مليار درهم تصرفات «عقارات دبي» في يوم

3/7/2024 7:27:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.27 مليار درهم، تمت عبر 966 صفقة. وتم تسجيل 802 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 69 مبايعة لأراضٍ، و689 مبايعة لوحدات سكنية، و44 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جبل علي 1 بقيمة 49.4 مليون درهم أهم المبايعات، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في مرسى دبي بقيمة 19.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 247 مليون درهم عبر 127 معاملة، منها 26 رهناً لأراض، و74 رهناً لوحدات سكنية، و27 رهناً لمبانٍ، أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، بقيمة 30.7 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 118.7 مليون درهم.

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