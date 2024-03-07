مطار دبي الأكبر عالمياً بالسعة المقعدية للرحلات الدولية في مارس

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.98 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2024 ليحتفظ بذلك بالصدارة كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار ((لندن هيثرو)) الذي حل ثانياً.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال مارس 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية. وأظهرت البيانات أن ((دبي الدولي))، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو 986.6 ألف مقعد، مقارنة بمطار ((لندن هيثرو)) الذي سجل أكثر من 4 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة بنحو 3.4 ملايين مقعد.

كما واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار ((هارتسفيلد أتلانتا))، الذي حل أولاً.

مسارات جوية

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي استحوذ على 6 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة تنطلق من مطار دبي أو إليه. وبحسب بيانات ((أو إيه جي)) جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال مارس الجاري بنحو 303.4 آلاف مقعد، تلاه مسار دبي ـ لندن هيثرو، الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 283.3 ألف مقعد. وجاء مسار دبي – جدة في المركز الرابع على مستوى المنطقة بنحو 274.8 ألف مقعد.

وحل مسار مومباي ـ دبي حل في المركز الخامس بنحو 241.9 ألف مقعد، بالإضافة إلى مسار دلهي – دبي في المركز السابع ومسار دبي – الكويت في المركز التاسع. وبحسب بيانات المؤسسة احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7 %، متجاوزاً أعداد المسافرين المسجلة عام 2019 (86.4 مليوناً). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

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