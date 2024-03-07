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350 % نمواً في رصيد المركزي من الذهب في 5 سنوات

3/7/2024 7:27:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بشكل قياسي، ليحقق أكبر مستوى له على مدار السنوات الخمس الماضية، مرتفعاً بحوالي 350% إلى 18.1 مليار درهم، مقارنة بقيمة رصيد بلغ 4 مليارات درهم نهاية 2019.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، بأن الرصيد حقق نمواً على أساس سنوي بنحو 13% من 16 مليار درهم في ديسمبر عام 2022، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1 % خلال ديسمبر 2023، مقارنة بإجمالي 17.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر من نفس العام.

وأوضحت بيانات السلسلة الزمنية، أن رصيد المركزي من الذهب يحقق نمواً واضحاً من بعد الجائحة حيث حافظ على ارتفاع بأكثر من 41%، مقارنة بعام 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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