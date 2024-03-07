أصول واستثمارات بنوك دبي تتجاوز 2 تريليون درهم بنهاية 2023

تخطت أصول واستثمارات البنوك العاملة في دبي، حاجز 2 تريليون درهم بنهاية العام المنقضي 2023 بارتفاع 11% مقارنة بإجمالي رصيد الأصول والاستثمارات البالغ 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2022.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، أن الأصول بمفردها قفزت من 1.6 تريليون درهم في ديسمبر 2022، إلى 1.8 تريليون في ديسمبر العام المنقضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 202.6 مليار درهم إلى 254 مليار درهم.

وأظهر التقرير، أن الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بلغ رصيد تراكمي 904 مليارات درهم، مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 869 ملياراً نهاية 2022.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من 991 ملياراً في ديسمبر 2022 إلى1.147 تريليون في ديسمبر العام الماضي.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر، أوضحت البيانات، أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.949 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي 1.758 تريليون درهم في 2022، فيما ارتفعت الاستثمارات من 280 ملياراً إلى 325.5 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.164 تريليون درهم نهاية 2023، مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم، فيما ارتفع الائتمان من 850.5 مليار درهم إلى 916 مليار درهم.

إلى ذلك، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى، من 288 مليار درهم إلى 320 مليار درهم، وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم إلى 210 مليارات درهم، وكذلك الائتمان من 160 مليار درهم إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 45.3 مليار درهم إلى 55 مليار درهم نهاية العام المنقضي.

البنوك الإسلامية

واختصت البنوك الإسلامية بقرابة 22% من إجمالي رصيد التمويلات المصرفية الممنوحة بالإمارات، ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات من البنوك الإسلامية بنسبة 8% من 398 ملياراً في نهاية 2022 إلى 429 مليار درهم نهاية العام 2023.

وأظهرت بيانات للمركزي، أن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 440 مليار درهم إلى 495 مليار درهم، فيما عززت تلك البنوك من إجمالي أصولها لترفعها من 631 مليار درهم إلى 703 مليارات درهم في ديسمبر 2023، بينما ارتفعت الاستثمارات من 104 إلى 133 مليار درهم.

ودائع ادخارية

وتجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 270 مليار درهم في نهاية العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات ((المركزي))، أن الودائع الادخارية زادت العام الماضي بنحو 27 مليار درهم أو ما نسبته 11%، مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.8% أو ما يعادل 4.76 مليارات درهم، مقارنة بنحو 268.06 مليار درهم خلال نوفمبر 2023.

ووفق الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية ((الدرهم))، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 224.03 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.79 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

ودائع تحت الطلب

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت لتتجاوز تريليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.8 % مقابل 972.75 مليار درهم في نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 12.35%، أو ما يعادل 112 مليار درهم، مقارنة بنحو 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018، وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 780.94 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 6.8%، أو ما يعادل 49.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 731.32 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في ديسمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز